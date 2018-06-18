«اقتصادية رأس الخيمة تتحاور مع متعامليها بشأن المحفّزات

المصدر: رأس الخيمة - البيان

خصصت اقتصادية رأس الخيمة في بادرة هي الثانية من نوعها، «ساعة لقاء» لتجمع بين مسؤولي الدائرة بالمتعاملين في مركز سعادة المتعاملين لتلقي استفساراتهم وأسئلتهم مباشرة والرد عليها بصورة وافية. يأتي ذلك في ظل المحفزات الجديدة التي أطلقتها الدائرة مؤخراً.

حضر اللقاء محمد المحمود، نائب مدير العام بالوكالة، وأحمد البلوشي، مدير إدارة الرقابة والحماية التجارية، وموزة الشميلي، مديرة إدارة الشؤون التجارية بالوكالة، وفيصل عليون، مدير قسم الرقابة التجارية، ومكتب الاتصال المؤسسي، ودار اللقاء بعدة لغات للتحاور مع المتعاملين، وهي العربية والإنجليزية والأوردو.

وأوضح محمد المحمود، نائب مدير العام بالوكالة، المحفزات الجديدة التي أطلقتها الدائرة مؤخراً لدعم الأعمال في الإمارة، التي تصب في مصلحة المتعاملين والمستثمرين، وتتضمن هذه المحفزات إتاحة إدارة 3 رخص تجارية في موقع واحد، وتمديد مدة تجديد الرخصة إلى 90 يوماً بعدما كانت 30 يوماً في السابق، إضافة إلى تحسينات بمبادرة «رخصة الغد» بضم عدة فئات إليها، مثل أصحاب الهمم وذوي النزلاء وذوي الدخل المحدود، مع إعفائهم من رسوم التسجيل في هذه الرخصة، كما تم تمديد ساعات العمل للمستثمر على مدار 24 ساعة، وغيرها من المزايا والمحفزات الجديدة التي أطلقتها الدائرة مؤخراً.

ووجه المتعاملون خلال اللقاء عدة أسئلة لمسؤولي الدائرة، تمحورت حول المحفزات والمخالفات أو الغرامات، كما تعلق بعض التساؤلات بخطط الدائرة في مجال تحسين وقت إنجاز المعاملات، وسياسة تحصيل المخالفات خلال الفترة المقبلة.

وأكد المسؤولون أن الدائرة تضمن للمستثمر مدة 90 يوماً بلا مخالفات ولا فرض غرامات مالية، ما يتيح أمامه المتسع من الوقت طيلة مدة السماح بتجديد الرخصة.

وبالنسبة لفترات الانتظار، أكدت موزة الشميلي أن الدائرة ستحول جميع المعاملات إلى إلكترونية في بداية العام المقبل، لضمان سرعة الإنجاز.

ودعا محمد المحمود المتعاملين إلى الاستفادة من مبادرة «15 دقيقة» في إنجاز معاملات مثل فتح رخصة جديدة، والحصول على الموافقة الأمنية وغيرها.

وأكدت عائشة العيان، مديرة مكتب الاتصال المؤسسي، أن الدائرة بصدد تنسيق لقاءات مماثلة مستقبلاً، بما يلبي احتياجات المتعاملين بالتحاور المباشر مع المسؤولين للرد على أسئلتهم واستفساراتهم.