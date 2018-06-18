إطلاق المرحلة الثانية من مبيعات «ميلينيوم بن غاطي ريزيدنسز»

المصدر: دبي - البيان

أطلقت شركة «بن غاطي للتطوير» المرحلة الثانية من مبيعات مشروع «ميلينيوم بن غاطي ريزيدنسز» الذي يقع على الواجهة المائية في الخليج التجاري، الذي تبلغ تكلفته 400 مليون درهم.

وبعد النجاح الكبير الذي حققته المرحلة الأولى من المشروع، قررت الشركة «بن غاطي للتطوير» إطلاق المرحلة الثانية من المبيعات مع تخفيضات وخطط دفع جذابة.

ويتألف المشروع المكون من 29 طابقاً، والمستوحى من «فنادق ومنتجعات ميلينيوم»، من 230 وحدة. ويجري حالياً بناء المشروع، ومن المتوقع أن تكتمل أعمال الإنشاء فيه خلال ديسمبر 2019.

وقال محمد بن غاطي، الرئيس التنفيذي ومدير قسم الهندسة في «بن غاطي للتطوير»: يعد هذا المبنى استثماراً حكيماً للمستثمرين الإقليميين والدوليين على حدٍ سواء، حيث سينضم المقيمون في هذا المبنى إلى مجتمع مزدهر، وأضاف: النجاح الذي لوحظ خلال المرحلة الأولى من مبيعات المشروع يأتي في ظل شهرة دبي بوصفها ملاذاً آمناً للاستثمارات العقارية.