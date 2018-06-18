97.26 ملياراً إنفاق «طيران الإمارات» على كوادرها في 10 سنوات

بلغ حجم إنفاق طيران الإمارات على كوادرها البشرية العاملة خلال الـ 10 سنوات الماضية نحو 97.26 مليار درهم، منها أكثر من 13 مليار درهم خلال العام الماضي بحسب تقارير رسمية صادرة عن الناقلة حصل «البيان الاقتصادي» على نسخة منها.

وأشارت التقارير إلى أن طيران الإمارات تخصص ميزانية سنوية للتدريب والتوظيف ترتفع عاماً بعد عام بغرض تعزيز الاستثمارات المخصصة لاستقطاب الكوادر البشرية لتلبية توسعات الناقلة في جميع أنحاء العالم.

وأكدت المجموعة مواصلة مبادراتها الهادفة إلى استقطاب المواطنين وتشجيعهم على العمل في قطاع الطيران الذي يشهد نمواً هائلاً محلياً وعالمياً ضمن التزامها بتحقيق رؤية الحكومة وتطبيق توجيهاتها بإعطاء المواطنين الفرصة للعمل والتطور الوظيفي والمهني.

واستثمرت المجموعة خلال السنة المالية 2017/‏‏2018 ما إجماليه 9 مليارات درهم، (2.5 مليار دولار) لشراء طائرات ومعدات جديدة، وإنشاء مرافق حديثة وتطوير المرافق القائمة، وجلب أحدث التقنيات وتوظيف المزيد من الكفاءات البشرية وتطوير مهاراتهم.