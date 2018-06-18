«جاقار» تؤسس شراكة لتطوير تطبيقات محمولة لعمليات التدقيق

المصدر: دبي - البيان

أعلنت جاقار شركة إدارة الإنفاق المستقلة الأكبر على مستوى العالم تأسيس شراكة استراتيجية مع شركة البرمجيات الألمانية iTiZZiMO؛ حيث سيعمل الطرفان على توسيع محفظة منتجات «جاقار» بالاعتماد على تطبيقات الهواتف المحمولة.

وقال روبرت بونافيتو، الرئيس التنفيذي لـ«جاقار»: نشهد تزايداً في الطلب على تطبيقات الأجهزة المحمولة مع اتساع نطاق الرقمنة، وطلب عملائنا لتعزيز المركزية في عملياتهم وتسريعها، مع إتاحة المزيد من قابلية الحركة والمرونة.

ويمثل التطبيق المحمول لإدارة التدقيق أول ثمار الشراكة الجديدة بين الطرفين، إذ تعتبر التدقيقات الدورية غاية في الأهمية لضمان اتساق الجودة في عمليات الشركة ومساعدتها على تقييم فعالية إجراءاتها وأنظمتها ومورديها. كما سيساعد التطبيق العملاء مستقبلاً على إعداد وإكمال التحليلات التدقيقية.