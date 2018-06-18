«نيويورك تايمز» تبرز برنامج الزيارات القصيرة في طيران الإمارات

المصدر: دبي - سيد صالح

أبرزت صحيفة «نيويورك تايمز» الأميركية برنامج الزيارات القصيرة إلى دبي الذي تطرحه طيران الإمارات، وذلك في سياق تقرير نشرته الصحيفة أمس عن برامج الزيارات القصيرة التي باتت تتجه غالبية الناقلات الكبرى في العالم إلى تبنيها حالياً، بغية استقطاب المسافرين وتشجيعهم.

وتطرقت الصحيفة إلى برنامج التوقفات في دبي الذي تقدمه طيران الإمارات لمسافريها، مشيرة إلى أن الناقلة تسير رحلاتها إلى أكثر من 150 وجهة حول العالم إلا أنها ترغب في أن يرى مسافروها دبي أيضاً. لذا، فإن البرنامج يوفر للمسافرين فرصة الإقامة في دبي في مجموعة تضم أكثر من 90 فندقاً وشقة فندقية منتشرة في كافة أرجاء الإمارة بأسعار مخفضة، شاملة الإفطار، فضلاً عن توفير المواصلات مجاناً من مطار دبي إلى الفندق والعكس.