صحف: دبي من أكثر الوجهات العالمية جذباً

المصدر: دبي - أشرف رفيق

وصفت صحف عالمية دبي بأنها من أكثر المقاصد السياحية العالمية جاذبية، وتوفر كل ما يريده السائح من جميع أنحاء العالم.

وقالت صحيفة صنداي تريبيون البريطانية إن دبي مدينة مستقبلية رائعة قامت وسط الصحراء، ولديها الكثير لتقدمه للزائرين، وأضافت إن دبي ليست مركزاً عالمياً للتسوق وحسب، بل هي بوتقة للنكهات العالمية في مكان واحد، ومكان يمكنك أن تقوم فيه بتجارب ومغامرات عديدة من أنشطة داخلية وفي الهواء الطلق، وأن ترى ثقافات عديدة من أنحاء العالم.

وأكدت صحيفة تايمز أوف انديا أن الإمارات هي أكبر مقصد سياحي عالمي جاذبية للزائرين من الهند. وأضافت إن نحو ربع المسافرين من أنحاء العالم إلى ومن الهند يمرون عبر الإمارات.

وقال موقع «كوندي ناست ترافيلر» السياحي العالمي: هناك أجزاء من دبي خلاف ما تحتضنه من ناطحات السحاب، وأسواقها المميزة. حيث ترسو المراكب الشراعية الخشبية الملونة التي تمثل إرثا تاريخيا للمدينة القديمة.