اتفاق شراكة بين «باسيفيك كنترولز» و«كيوب»

المصدر: دبي - البيان

وقّعت شركة «باسيفيك كنترولز»المزوّد للحلول والخدمات المدارة لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات وتطبيقات إنترنت الأشياء، والتي تتخذ من دبي مقراً لها، توقيع اتفاقية شراكة استراتيجية مع شركة «كيوب» ومقرها شيكاغو، بهدف توفير نهج ثوري للبنية التحتية التكنولوجية. وستتيح هذه الشراكة للمؤسسات إمكانية إدارة البنية التحتية لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات الخاصة بها بسلاسة، مع خفض التكاليف في كل مرحلة من مراحل دورة التقييم والدمج والتطبيق والدعم والترقية.

وستعمل الشركتان على توفير محفظة حلول متكاملة تتضمن منصة إنترنت الأشياء «جالاكسي» ومركز البيانات العالمي والخدمات السحابية الموسعة. وتشمل الحلول الاتصال بمجموعة كبيرة من أجهزة الاستشعار المتفرقة وشبكة الاتصال واسعة النطاق والتشبيك والبنية التحتية الافتراضية.