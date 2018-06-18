فعاليات مجتمعية وخصومات وترفيه في دبي أوتليت مول

المصدر: دبي - البيان

استضاف دبي أوتليت مول خلال احتفالات عيد الفطر عدداً من أعضاء «جمعية أصدقاء مرضى السرطان» بهدف إدخال البهجة والسرور على قلوبهم، حيث تم توزيع هدايا العيد عليهم. جاء ذلك في إطار مبادرة بعنوان «لنجعل عيدهم مختلفاً»، ضمن فعاليات المول بعام زايد، التي تتضمن تقديم الدعم لمختلف فئات المجتمع ممن هم في حاجة إليه، ووفرت شركة «أوبر» خدمة نقل مجانية للوفد الزائر.

وشهد المول خصومات لغاية 90% على تشكيلة واسعة من منتجات العلامات خلال شهر رمضان وعيد الفطر السعيد، كما يطرح المركز عرض «تسوق واربح» الذي يتضمن تقديم هدايا تصل لـ 25 ألف درهم، إضافة لاحتضان عدد من الفعاليات الترفيهية والتفاعلية، ومعرض مخصص لكتب الأطفال تباع بأسعار مخفضة.