نيرفانا للسفر والسياحة تؤسس إدارة جديدة للفعاليات

المصدر: أبوظبي - البيان

أعلنت شركة نيرفانا للسفر والسياحة، تأسيس إدارة جديدة للفعاليات والمناسبات الرسمية والخاصة في مقرها الجديد بمنطقة كاسر الأمواج في أبوظبي.

وقال علاء العلي، الرئيس التنفيذي لشركة نيرفانا للسفر والسياحة، إن تأسيس هذه الإدارة الجديدة، يأتي لمواكبة النمو الهائل في قطاع الفعاليات، الذي حقق معدل نمو مطرداً في عام 2017.

وأضاف: يتجلى ذلك بوضوح كبير، في عدد الفعاليات التي تنظم كل عام في الإمارات، وجميعها مؤشرات تدل على أن الإمارات، وأبوظبي على وجه الخصوص، تحتل مكانة بارزة، من حيث التميز في تنظيم الفعاليات الإبداعية والمبتكرة من مؤتمرات ومهرجانات وغيرها.

وأضاف: ستلعب الإدارة الجديدة دوراً محورياً في الترويج لأبوظبي، كوجهة عالمية رائدة تمتلك المقومات الرئيسة لسياحة المعارض والمؤتمرات، والفعاليات.