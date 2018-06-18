600 مليون درهم سوق الأغذية المجمّدة

المصدر: دبي- البيان

قدّرت شركة «جلوبال للصناعات الغذائية»، القيمة الحالية لسوق الأغذية المجمَّدة في الإمارات بـ 600 مليون درهم. وقال جاسيك بليوا مدير عام الشركة، إن سوق الأغذية المجمَّدة بلغ مرحلة النضج، وحان الوقت كي يلعب الابتكار دوراً محورياً في دفع عجلة نمو هذا القطاع.

وأحدثت «جلوبال للصناعات الغذائية»، التي تتخذ من الإمارات مقراً لها، نقلة نوعية في سوق الأغذية المجمَّدة، مع طرح تشكيلة متنوعة من المنتَجات الصحية. وتعد «جلوبال للصناعات الغذائية»، أول شركة في منطقة دول مجلس التعاون الخليجي تطلق مثل هذه التشكيلة.

وفازت الشركة مؤخراً بجائزة الإمارات للابتكار، تقديراً لإنجازاتها المتميزة في مجال الابتكار. وتهدف الشركة إلى إيصال منتجات «هيلثي فارم» إلى أكثر من مليون مستهلِك خلال عام واحد فقط، وتشجيعهم على اتّباع نمط حياة صحي ومتوازن.

وتتبنى «جلوبال للصناعات الغذائية»، ثقافة الابتكار في جميع هذه المنتجات، فهي طبيعية 100 %، وتحتوي على ألياف أكثر بنسبة 90 %، وصوديوم أقل بنسبة 40 %، وكربوهيدرات أقل بنسبة 40 %.