موانئ دبي العالمية: ننتظر قرار المحكمة ولا تسويات مع جيبوتي

أكدت «موانئ دبي العالمية»، أنها ماضية في إجراءات التحكيم أمام محكمة لندن للتحكيم الدولي، في ما يتعلق بالاستيلاء غير القانوني من قبل حكومة جيبوتي على محطة «دوراليه للحاويات». وقالت إن هذا الإجراء قيد النظر حالياً من قبل القضاء المختص، وإنها بانتظار قرار المحكمة بهذا الشأن.

جاء ذلك، رداً على تقارير مغلوطة، تشير إلى أن «موانئ دبي العالمية»، تفكر في تسوية النزاع خارج المحكمة، نافياً صحة هذه التقارير. وقال متحدث باسم «موانئ دبي العالمية»: «يعد إجراء حكومة جيبوتي انتهاكاً لشروط عقد الامتياز الذي يظل سارياً ونافذاً بالكامل، وسنظل ملتزمين شروط اتفاقية الامتياز، التي قمنا بموجبها بتطوير وإدارة المحطة سنوات عديدة، وسننتظر حكم المحكمة، ولن نفكر في أي خيار آخر للتسوية».