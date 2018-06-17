«نيو دبي» تستثمر 1.5 مليار بفنادق في نخلة جميرا

استقبل مشروع نخلة جميرا بدبي مشروعا فندقيا فئة 5 نجوم ويحمل اسم «رويال بيتش سنترال» طورته وتديره مجموعة شركات «نيو دبي» الإماراتية والتي تطور في الوقت ذاته فندقا ثانيا فئة 4 نجوم يقع في نخلة جميرا أيضا. وتبلغ تكلفة الفندقين 1.5 مليار درهم.

وعبر رئيس مجلس إدارة المجموعة رجل الأعمال والمطور العقاري أحمد العبد الله الأنصاري عن عظيم الامتنان لصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، في دعمه إجراءات الاستثمار والتطوير في القطاع الفندقي في الإمارة، حرصاً من سموه على ترسيخ مكانة دبي قبلة سياحية من الطراز الأول وسعيه الدائم إلى تهيئة أفضل بيئة داعمة للاستثمار والاهتمام بتوفير كل مقومات الدعم الممكنة للقطاع الخاص بهدف إنجاح دوره كشريك في مسيرة البناء والتطوير في الدولة. وأكد أن مشاريع الشركة تتناغم مع توجيهات سموه.

لافتاً إلى أن فندق «رويال بيتش سنترال» الجديد يلبي طلباً كبيراً من شريحة من السياح يتوقون لقضاء عطلاتهم في نخلة جميرا لكن قد يعيقهم عدم توفر فنادق من تلك الفئة.

ويتكون الفندق 206 غرف و196 جناحاً فندقياً وقاعات للمؤتمرات والاحتفالات تتسع لـ65 شخصاً إلى جانب 3 مطاعم وسبا وحوض سباحة وقاعات ألعاب رياضية للكبار والصغار وغيرها من وسائل الترفيه ومنافذ التجزئة لماركات مرموقة.

ويعد الفندق الجديد واحداً من سلسلة فنادق تطورها مجموعة شركات نيو دبي ومقرها دولة الإمارات العربية المتحدة في عموم مناطق الإمارة.

وأوضح العبدالله أن صناعة الضيافة في دبي مزدهرة وتنمو وتدعم نمو باقي القطاعات مؤكداً على أن القرارات التي اتخذتها الإمارة مؤخراً تسهم في تعزيز تنافسية القطاع الفندقي وتنعكس إيجابياً على مختلف الأطراف، سواء على النزلاء، أو ملاك الفنادق، أو الشركات التي تدير الفنادق»، مشيراً إلى أن قرار خفض الرسوم يأتي ضمن سلسلة من الإجراءات التي اتخذتها دولة الإمارات بشكل عام ودبي بشكل خاص بهدف استقطاب المزيد من الاستثمارات وتخفيف كلفة الأعمال.