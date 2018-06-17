«ناسا» ترصد تطور دبي

نشرت مجلة «فوربس» الأميركية مؤخراً تقريراً عن الصور التي التقطتها وكالة الفضاء «ناسا» لمجموعة من مدن العالم المختلفة على مدى الثلاثين عاماً الأخيرة لاستعراض مسيرة التطور العمراني في هذه المدن خلال تلك الفترة. وذكر التقرير أن من بين هذه المدن دبي، حيث التقطت «ناسا» صوراً لدبي خلال الفترة من عام 1984 حتى 2017.

وأضاف التقرير أن صور «ناسا» أظهرت بوضوح حجم التغير العمراني الهائل الذي طرأ على دبي خلال مدة الـ34 عاماً الأخيرة، حيث تحولت دبي خلال هذه الفترة من مدينة لا يسكنها سوى 350 ألف نسمة فقط إلى مدينة يسكنها ما يتجاوز ثلاثة ملايين نسمة.

وأكد تقرير «فوربس» أن هذه الصور توضح أيضاً كيف استطاعت دبي في غضون هذه الفترة أن تغير شكل خط الساحل لديها، وأن تضيف إلى مشهدها العمراني أراضي اصطناعية ومباني وموانئ بمحاذاة الخليج العربي.