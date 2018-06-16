بيان موانئ دبي العالمية بخصوص محطة "دوراليه للحاويات" في جيبوتي

أكدت موانئ دبي العالمية، المحفز الرائد للتجارة العالمية، اليوم، أنها ماضية في إجراءات التحكيم أمام محكمة لندن للتحكيم الدولي فيما يتعلق بالإستيلاء غير القانوني من قبل حكومة جيبوتي على محطة "دوراليه للحاويات". وأشارت إلى أن هذا الإجراء قيد النظر حاليا من قبل القضاء المختص وانها بانتظار قرار المحكمة بهذا الشأن.

جاء ذلك ردا على تقارير مغلوطة تشير إلى أن موانئ دبي العالمية تفكر في تسوية النزاع خارج المحكمة. نافيا صحة هذه التقارير، قال متحدث يإسم موانئ دبي العالمية:"يعد إجراء حكومة جيبوتي انتهاكا لشروط عقد الامتياز الذي يظل ساريا ونافذا بالكامل، وسنظل ملتزمين بشروط اتفاقية الامتياز التي قمنا يموجبها بتطوير وإدارة المحطة سنوات عديدة، وسننتظر حكم المحكمة ولن نفكر بأي خيار آخر للتسوية".