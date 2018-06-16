وصول رحلة طيران الإمارات إلى أوكلاند عبر بالي

أطلقت طيران الإمارات أمس خدمة يومية جديدة بين دبي وأوكلاند في نيوزيلندا عبر بالي في إندونيسيا، وذلك لتلبية الطلب المتنامي للسفر إلى بالي وتوفير مزيد من الرحلات إلى نيوزيلندا.

ولقيت الطائرة لدى وصولها إلى أوكلاند استقبالاً تقليدياً برشاشات المياه.

ومع الخدمة الجديدة، يصل عدد رحلات الناقلة بين دبي ونيوزيلندا إلى 3 رحلات يومياً، حيث تشغل الناقلة حالياً رحلة يومية من دون توقف إلى أوكلاند بطائرة A380 ورحلة يومية إلى كرايستشيرش بطائرة A380 عبر سيدني.

كما يستفيد المسافرون الآن من 3 خيارات سفر يومياً بين دبي وبالي، حيث ستضاف الرحلة الجديدة إلى الرحلتين اليوميتين اللتين تسيّرهما الناقلة حالياً بطائرات البوينغ 777-300ER بتقسيم الدرجتين، إلى هذه الجزيرة الأندونيسية التي تعتبر وجهة سياحية عالمية جذابة.

وأصبحت طيران الإمارات أول ناقلة جوية تسيّر رحلات مباشرة بين أوكلاند وبالي على مدار العام، ما يتيح الفرصة أمام المسافرين لزيارة أو التوقف لفترة قصيرة في إحدى أكثر الجزر الإندونيسية شهرة. وتعمل الخدمة الجديدة بطائرات البوينغ 777-300ER بتقسيم الدرجات الثلاث: 8 أجنحة في الأولى، و42 مقعداً في درجة رجال الأعمال، و304 مقاعد في السياحية، وطاقة شحن تصل إلى 20 طناً.

اهتمام

وقال السير تيم كلارك، رئيس طيران الإمارات: «يسرنا أن نشهد هذا الاهتمام الكبير بالخدمة الجديدة منذ الإعلان عنها في فبراير الماضي، وقد تجلى هذا الاهتمام في الحجوزات القوية بين أوكلاند وبالي ومنها إلى مختلف محطات شبكة خطوط طيران الإمارات. وقد لقيت الخدمة الجديدة استجابة في العديد من أسواقنا في الشرق الأوسط وأوروبا والمملكة المتحدة نظراً للشهرة التي تتمتع بها بالي وأكلاند كوجهتين جذابتين».

وتعد بالي، التي تتميز بجبالها وشواطئها الرائعة، وجهة سياحية رائدة، حيث استقبلت خلال عام 2016 نحو 4.5 ملايين سائح من مختلف دول العالم، من ضمنهم حوالي 40500 سائح قدموا من نيوزيلندا. وسوف تسهم خدمة طيران الإمارات الجديدة في تعزيز ربط بالي مع باقي دول العالم ما يدعم القطاعين الاقتصادي والسياحي للجزيرة.

إمكانيات

وتوفر الخدمة الجديدة، بالإضافة إلى إمكانية التوقف القصير في بالي، وإمكانية مواصلة السفر إلى ومن لندن ومدن أوروبية رئيسة أخرى. وتغادر رحلة طيران الإمارات «ئي كيه 450» مطار دبي الدولي في الساعة 6:55 صباحاً، وتصل إلى مطار دنباسار الدولي في الساعة 8:20 مساءً بالتوقيت المحلي ثم تقلع من هناك باتجاه أوكلاند في الساعة 10:00 ليلاً لتصلها في الساعة 10 من صباح اليوم التالي.

أما رحلة العودة «ئي كيه 451»، فتغادر أوكلاند في الساعة 12:40 ظهراً وتصل إلى بالي في الساعة 5:55 مساءً بالتوقيت المحلي، ثم تغادرها متوجهة إلى دبي في الساعة 7:50 مساءً لتحط في مطار دبي الدولي في الساعة 00:45 بعد منتصف الليل، ما يتيح أمام الركاب مواصلة سفرهم بسهولة وسرعة إلى وجهات طيران الإمارات وفلاي دبي المتعددة التي تغطيها اتفاقية الرمز المشترك.

إنترنت

ويستمتع الركاب في جميع الدرجات بخدمة الإنترنت اللاسلكي Wi-Fi للبقاء على اتصال مع عائلاتهم وأصدقائهم وبنظام طيران الإمارات الفريد للمعلومات والاتصالات والترفيه الجوي ice، الذي يوفر نحو 3500 قناة سمعية وبصرية.

كما تقدم الناقلة للعملاء مجموعة متنوعة من الأطباق التي يحضرها أشهر الطهاة، ويختبرون أفضل الخدمات على متن الطائرة التي يقدمها أفراد أطقم الخدمات الجوية الودودون الذين يتكلمون لغات عدة، وينتمون إلى مختلف الجنسيات، بما في ذلك النيوزيلندية والأندونيسية.

ويوفر «سكاي واردز طيران الإمارات»، برنامج مكافأة ولاء المسافرين الدائمين الحائز جوائز عالمية، أربع فئات من العضوية هي: الزرقاء، والفضية، والذهبية والبلاتينية.

وتتيح جميعها للأعضاء، بمستويات متصاعدة، إمكانية الحصول على مجموعة متكاملة من المزايا الفريدة والمميزة. ويكتسب الأعضاء أميالهم عند سفرهم مع طيران الإمارات أو اختيارهم السفر مع ناقلات شريكة، أو مقابل اختيارهم فنادق أو شركات تأجير سيارات أو مؤسسات مالية وتسلية وترفيه شريكة.

ويمكن للأعضاء استبدال أميالهم مقابل مجموعة كبيرة من خيارات الجوائز، التي تشمل تذاكر السفر وترقية درجة السفر على رحلات طيران الإمارات، والإقامة الفندقية، والجولات السياحية والهدايا الفاخرة.

17700

يحصل أعضاء «سكاي واردز طيران الإمارات» المسافرون في الدرجة السياحية على ما يصل إلى 17700 ميل، والأعضاء المسافرون في درجة رجال الأعمال على ما يصل إلى 33630 ميلاً.

أما أعضاء الدرجة الأولى فيحصلون على ما يصل إلى 44250 ميلاً عند السفر بين دبي وبالي وأوكلاند. ويستطيع المسافرون ترقية درجة سفرهم من الدرجة السياحية إلى درجة رجال الأعمال بين دبي وأوكلاند ابتداءً من 63 ألف ميل. يمكن احتساب الأميال هنا.