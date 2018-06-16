الإمارات الوجهة المفضّلة للاستثمار الأجنبي

حافظت الإمارات على مكانتها كوجهة مفضلة للاستثمار الأجنبي المباشر في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا، بحصة سوقية بلغت 26% من مشروعات الاستثمار الأجنبي المباشر في المنطقة، بعد زيادة بنسبة 8% إلى 298 مشروعاً، وفقاً لتقرير الاستثمار الأجنبي المباشر 2018 الصادر أمس عن مجلة «اف دي آي ماركتس» التي تصدر عن مؤسسة الفايننشال تايمز اللندنية.

وحلت الإمارات في المركز الأول في المنطقة في الاستثمار الأجنبي المباشر الوارد في 2017 مستأثرة بـ298 مشروعاً بزيادة 8% عن عام سابق، متفوقة على جنوب إفريقيا (96)، والمغرب (88)، ومصر(67)، والسعودية (59).

وحلت الدولة في المركز الأول في المنطقة في الاستثمار الأجنبي المباشر الصادر بـ129 مشروعا، متصدرة المنطقة في استثمار رأس المال في 2017 بـ23.1 مليار دولار، متفوقة على السعودية 6.1 مليارات، والمغرب 5 مليارات، وعمان 3.3 مليارات دولار.

وقال التقرير إن الاستثمار الأجنبي المباشر في الشرق الأوسط ظل ثابتًا في العام 2017، بيد أن رأس المال الاستثماري انخفض بنسبة 39%.