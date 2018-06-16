مراكز التسوق في دبي تشهد نشاطاً كبيراً

سجلت مراكز التسوق في دبي إقبالاً كثيفاً من الزوار في أول أيام عيد الفطر، وامتلأت المراكز بالمتسوقين والزوار بدءاً من فترة الظهر واستمرت لساعات متأخرة من الليل، حيث تعتبر المراكز التجارية الوجهة الأولى ليس للتسوق فحسب بل للترفيه أيضاً وخاصة في فصل الصيف بالإضافة إلى احتفالات «العيد في دبي» التي عززت من مستويات الإقبال.

وكانت المطاعم والمقاهي بالإضافة إلى المرافق الترفيهية المستفيد الأكبر من ارتفاع الإقبال، وشكلت العائلات الشريحة الأكبر من الزوار.

مبيعات

وشهد قطاع التجزئة في دبي معدلات مبيعات قوية منذ بداية الأسبوع الماضي قبيل عيد الفطر، واكتظت مراكز التسوق بأعداد كبيرة من الزوار مع إقبال كثيف على متاجر الملابس والأحذية والاكسسوارات والعطورات وتساهم العروض المغرية والتنزيلات الكبيرة التي طرحتها معظم المتاجر على مجموعات واسعة من المنتجات في تحفيز المتسوقين على الإنفاق، ما انعكس إيجاباً على نمو المبيعات بشكل عام.

وأكد أحمد الخاجة، المدير التنفيذي لمؤسسة دبي للمهرجانات والتجزئة، إحدى مؤسسات دائرة السياحة والتسويق التجاري بدبي أن احتفالات «العيد في دبي - عيد الفطر» تعد من المكوّنات الأساسية للتقويم السنوي لقطاع التجزئة في دبي.

وتتضمن العديد من الفعاليات والأنشطة المختلفة وكذلك العروض الترويجية المميزة، إلى جانب ما تتمتع به المدينة من مقومات سياحية هائلة تساهم جميعها في ترسيخ مكانة دبي كوجهة رائدة لقضاء عطلة العيد فيها، وتجعل الزائر يستمتع بوقته، ويختبر تجارب جديدة مليئة بالفرح والمرح والتشويق.

سياح

ومن جانبه لفت عمر خوري، المدير التنفيذي لشركة نخيل مولز إلى أن أعداد السياح القادمين من دول مجلس التعاون الخليجي إلى دبي لقضاء عطلة العيد أسهمت في ارتفاع حجم المبيعات، وأضاف: تقدم نخيل مولز -وبالتحديد ابن بطوطة مول وسوق التنين- مجموعة واسعة من الفعاليات الترفيهية والعروض الحية المناسبة لكل أفراد العائلة بالإضافة إلى حفل غنائي لأشهر الفنانين العرب في ثاني أيام العيد.

نمو

وبدوره أعرب ناصر رفيع، الرئيس التنفيذي لإعمار مولز عن ثقته بتحقيق نمو قوي في المبيعات وعدد الزوار خلال عطلة عيد الفطر المبارك، حيث يقدم التجار العديد من العروض الجذابة التي تناسب جميع أفراد الأسرة. ولطالما يشهد «دبي مول» زيادة في أعداد الزوار القادمين إليه في العيد، لكونه يمثل الخيار المفضل للتسوق والترفيه في المدينة».