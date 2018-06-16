80 % الإشغال الفندقي في رأس الخيمة خلال العيد

شهدت الفنادق في إمارة رأس الخيمة إقبالاً كبيراً من السياحة المحلية والخليجية، حيث يفضل الزوار من مختلف إمارات الدولة والدول الخليجية قضاء عطلة عيد الفطر المبارك في رأس الخيمة.

وتخطت نسبة الإشغال المعدلات العالية لكل أيام العطلة مع توقعات بارتفاع تلك المعدلات في ظل الطلب الكبير واشتعال المنافسة بين الفنادق من خلال عروض الخصومات المطروحة، والتي تتخطى 25%.

وتوقعت هيئة رأس الخيمة لتنمية السياحة استمرار المنحى التصاعدي لمعدلات الإشغال الفندقي في الإمارة ليتخطى نسبة 80% خلال عطلة عيد الفطر، وذلك مع دخول فنادق الإمارة في تنافس لإطلاق البرامج الترويجية ونسب التخفيضات للاستفادة من موسم العيد لزيادة معدلات الإشغال.

وأوضح هيثم مطر، الرئيس التنفيذي لهيئة رأس الخيمة لتنمية السياحة، أن مقومات السياحة في إمارة رأس الخيمة تناسب جميع الأذواق المختلفة، حيث تتنوع ما بين التراثية والطبيعية والبحرية والثقافية، وهذا العوامل باتت في مقدمة اهتمامات السياح والزوار وخاصة السياحة الداخلية والخليجية، نظراً لموقع رأس الخيمة المتميز على مقربة من دبي والإمارات المجاورة.

وأضاف: تعد إمارة رأس الخيمة وجهة مثالية للمقيمين والسياح الراغبين بتجربة الضيافة العربية الأصيلة والاسترخاء على الشواطئ الساحرة أو خوض المغامرات الشيّقة، ومؤخراً، أضحى الوصول إلى رأس الخيمة أكثر سهولة من أي وقت مضى، حيث وفّرت الإمارة خدمة حافلات مجانية من مطار دبي الدولي إلى الإمارة ووصول سلس عبر كل من شارع الإمارات وطريق محمد بن زايد.

واحتفالاً بالعيد؛ يمكن للزوار الاستفادة من العروض الخاصة التي ما زالت متوفرة في عدد من أفضل الفنادق والمنتجعات في جميع أنحاء الإمارة، مما يتيح لهم الاستمتاع بعطلة مميزة على شواطئ الإمارة المذهلة؛ والرمال الصحراوية والمناظر الطبيعية الجبلية الرائعة التي تضم جبل جيس فلايت: أطول مسار انزلاقي في العالم.

عروض

وأكد ياسر أحمد المدير العام لمنتجع وسبا جزيرة المرجان، أن المنتجع أطلق العديد من العروض الترويجية على حجوزات الغرف في عيد الفطر المبارك، حيث تتنوع الخيارات السياحية والترفيهية لأفراد العائلية وخاصة الأطفال، حيث سجلت الحجوزات المبكرة معدلات عالية، ومن المتوقع أن ترتفع تلك المعدلات خلال العطلة من السوقين المحلي والخارجي.

وأشار إلى أن المقومات السياحية في رأس الخيمة تتنوع بالمعالم الطبيعية للواجهة البحرية للإمارة، ومن المتوقع أن ترتفع معدلات الإشغال لتتفوق على معدلات العام الماضي، وذلك نتيجة للانتعاش الاقتصادي والسياحي الكبير الذي تشهده إمارة رأس الخيمة، بالإضافة للبرامج والفعاليات المصاحبة لعطلة العيد.

إشغال

وذكر تيمور إلغاز المدير العام لمنتجع الكوف روتانا برأس الخيمة، أن عروض الخصومات والبرامج المتكاملة ساهمت في رفع معدلات الإشغال في غرف منتجع الكوف روتانا، خاصة مع خصومات الحجوزات المبكرة.

حيث تستحوذ السياحة العائلية على حصة كبيرة من الحجوزات وخاصة من السوقين المحلي والخليجي، لافتاً إلى أن المنتج يقدم للنزلاء عدداً من الفعاليات الخاصة بالأطفال، متوقعاً أن ترتفع الحجوزات خلال ثاني أيام العيد.

وأشار إلى أن قطاع الفنادق يشهد انتعاشاً كبيراً خلال عطلة العيد في ظل تنافس الفنادق لتوفير العروض المتعددة وبأشكال جذابة وأسعار تنافسية، حيث تواصل القطاع السياحي نتائجه الإيجابية في استقطاب الأفواج السياحية المحلية والخارجية، وذلك نتيجة للمقومات الطبيعية التي تتمتع بها الإمارة ورسخت مكانتها على خريطة السياحة العالمية.

حجوزات

وأفاد نادر حليم مدير فندق دبل تري الجزيرة الحمراء، بأن الحجوزات المبكرة لعيد الفطر المبارك شهدت تصاعداً كبيراً خلال الساعات الأخيرة من شهر رمضان المبارك، لتصل إلى ذروتها، لافتاً إلى أن موسم الأعياد له أهمية خاصة في أداء القطاع الفندق، نتيجة للبرامج المطروحة لجميع أفراد العائلة، وتلعب السياحية المحلية والخليجية دوراً رئيسياً في موسم الأعياد.

وأضاف: دخلت فنادق الإمارة الموسم مبكراً من خلال طرح العروض والبرامج لرفع معدلات الإشغال من خلال المنافسة في القطاع الفندقي والتي تشكل حالة إيجابية لصالح العملاء وإتاحة الخيارات أمامهم لاختيار ما يناسب أذواقهم.

لافتاً إلى أن الفندق حريص على توفير الأجواء المناسبة لعطلة العيد، والتي تعكس مكانة هذه المناسبة، بالإضافة لإجراء تعديلات جديدة لبث مباريات كأس العالم في المناطق الشاطئية وحمامات السباحة، بالإضافة لصالات المطاعم والكافيتريات الخاصة بالفندق.

إقامة

أشار هيثم مطر إلى أن إمارة رأس الخيمة تواصل توفير طيف واسع من تجارب الإقامة الفاخرة ذات القيمة المتميزة في فنادقها العديدة، إضافة إلى وجهات المغامرات المشوقة وسط أحضان الطبيعة. وعلاوة على ذلك، توفر فنادقنا ومنتجعاتنا باقة متنوعة من الفعاليات الاحتفالية بمناسبة العيد، ومنها تشكيلة واسعة من الأنشطة المجانية للأطفال.