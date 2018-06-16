دبي الأولى إقليمياً في صناعة الطيران

حلت دبي بالمركز الأول في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا والخامسة عالمياً، في قائمة أفضل مدن صناعة الطيران في المستقبل، متفوقة على باريس وشنغهاي ودبلن وسانتياغو وبكين.

وذلك في تقرير مدن المستقبل في صناعة الطيران 2018 ـ 2019 الصادر عن مجلة الاستثمار الأجنبي المباشر (FDI) التي تصدر عن مؤسسة فايننشال تايمز البريطانية.

كما جاءت دبي في المركز الثاني عالمياً، والأولى إقليمياً في مؤشر أداء الاستثمار الأجنبي المباشر الفرعي في صناعة الطيران، بعد سنغافورة، متفوقة على شنغهاي، وباريس، ولندن، ودبلن. وحلت دبي في المركز الثاني عالمياً بعد لندن، والأول إقليمياً في مؤشر الاتصال الفرعي، متفوقة على أمستردام ونيويورك وهامبورغ وسنغافورة، وهونغ كونغ وباريس.

ولوضع قائمة مختصرة لتصنيف (اف دي آي، مدن صناعة الطيران في المستقبل 2018 ـ 2019) قام قسم «أف دي آي إنتلجانس» التابع لفايننشال تايمز بجمع البيانات باستخدام أدوات «اف دي آي بنش مارك واف دي آي ماركتس»، الخاصة عبر الإنترنت، بالإضافة إلى مصادر أخرى. تم جمع البيانات لـ54 موقعاً تحت خمس فئات: الإمكانات الاقتصادية وأداء الاستثمار الأجنبي المباشر وفعالية التكلفة والابتكار والجاذبية والاتصال.