حسومات الـ 90% تستقطب المتسوقين في أبوظبي

استقطبت مراكز التسوق في العاصمة الإماراتية أبوظبي مئات الآلاف من الزوار في أول أيام عيد الفطر المبارك وسط إقبال مكثف للظفر بالحسومات والتخفيضات التي وصلت إلى 90%.

واستمرت لمدة 24 ساعة بمشاركة أكثر من 500 محل في 15 مركز تسوق منها: ياس مول، ومول المركز التجاري العالمي، المارينا مول والجيمي مول، ودلما مول، والهيلي مول، البوادي مول.

ورصد «البيان الاقتصادي» إقبالا منقطع النظير من الزوار على كافة مراكز التسوق خلال أول أيام العيد، حيث امتلأت ممرات المولات والساحات الرئيسة ومواقف السيارات بمئات الآلاف من المواطنين والمقيمين.

وقال رواد مراكز التسوق إن التخفيضات والحسومات في جميع مراكز التسوق بأبوظبي كانت جيدة وشملت سلعاً وبضائع متنوعة، معربين عن آمالهم في تكرار هذه الحسومات أكثر من مرة على مدار العام.

نشاط

وأكد مسؤولون في قطاع التجزئة والتسوق لـ«البيان الاقتصادي»، أن الحركة التجارية في أبوظبي أمس شهدت نشاطاً ملحوظاً وسط تهافت وإقبال الزوار على مراكز التسوق لشراء الملابس والهدايا، متوقعين زيادة في المبيعات خلال أيام العيد بنسب تتراوح بين 30% إلى 50%. وقالت دائرة الثقافة والسياحة - أبوظبي إن العاصمة شهدت أمس.

وبالتزامن مع عطلة عيد الفطر حملة تخفيضات كبرى لمدة 24 ساعة متواصلة مع خصومات تصل إلى 90% في 15 مركز تسوق وهي: ياس مول، ومول المركز التجاري العالمي، والجيمي مول، ودلما مول، والمارينا مول، والمشرف مول، والخالدية مول، والوحدة مول، ومزيد مول، وبراري مول، الفوعة مول، ومركز مدينة زايد للتسوق والذهب، والبوادي مول، والهيلي مول، والراحة مول.

وأضافت الدائرة أن الزوار بعد انتهائهم من التسوق وحصولهم على العروض الرائعة وتذوقهم أشهى المأكولات والمشروبات في مراكز التسوق، توجهوا فوراً للتنزه على طول كورنيش أبوظبي أو في استاد هزاع بن زايد في منطقة العين لمتابعة عرض الألعاب النارية المذهل لمدة 5 دقائق احتفالاً بأول أيام عيد الفطر المبارك الذي انطلق في الساعة التاسعة من مساء يوم أمس.

عروض

وبدأت عروض المراكز التجارية أمس اعتباراً من العاشرة صباحاً، مقدمة مجموعة من الفعاليات المتميزة والخصومات والجوائز في «أنفق واربح» وعروضاً تسويقية حصرية كل ساعة.

واستضاف ياس مول «MoVlogs» أحد أشهر الشباب الإماراتيين على موقع اليوتيوب، ومن أكثر شخصيات مواقع التواصل الاجتماعي تأثيراً.

والذي التقى المعجبين والجمهور والتقاط الصور معهم، فيما استضاف المركز التجاري العالمي «بن باز»، الممثل والكوميدي الإماراتي المشهور على مواقع التواصل الاجتماعي، والذي قام بإحياء عروض كوميدية متواصلة وتبادل الضحك والطرافات مع معجبيه، والتقط الصور معهم.

واحتفى مارينا مول أبوظبي بعيد الفطر السعيد عبر استضافة نخبة من النجوم الصغار للنسخة العربية من البرنامج الجماهيري الشهير «ذا فويس كيدز» من خلال تقديم حفلات غنائية وافتتح الاحتفالات حامل لقب «ذا فويس كيدز» النجم المغربي حمزة لبيض من فريق النجم كاظم الساهر، وقدم للجماهير مجموعة من أشهر الأغاني.

فعاليات

كما أطلقت حلبة مرسى ياس مجموعة متنوعة من العروض الشيقة التي تشمل تجارب القيادة والكارتينج وغيرها من الأنشطة والفعاليات لخوض تجربة مميزة من السباقات الحماسية مع الأصدقاء ودخول أجواء المنافسة في الكارتينج على المسار الجديد الواقع في الجزء الشمالي من مسار الحلبة، موطن سباق الفورمولا1 الشهير والأكثر تميزاً في العالم.

ولبت الحلبة رغبات الآلاف من الراغبين بتجربة القيادة على مسار الحلبة أو الركوب إلى جانب أحد السائقين الخبراء في الحلبة مع فعاليات القيادة في ياس، إذ تطلق مجموعة من العروض الخاصة اليوم السبت بخصومات تصل إلى 50% على تجارب الدراج على متن شيفروليه كامارو، بينما تستمر الخصومات التي تصل إلى 25% على بقية تجارب القيادة طيلة أشهر الصيف.