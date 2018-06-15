«الإمارات للعطلات» تطلق عروضاً جذابة

أطلقت «الإمارات للعطلات»، ذراع تنظيم الرحلات الخارجية التابعة لطيران الإمارات، عروضاً جذابة على برامجها إلى مختلف محطاتها عبر العالم.

وستكشف «الإمارات للعطلات» كل أسبوع عن برامج مختارة يمكن إعدادها حسب الطلب وبأسعار خاصة لفترات محدودة. ويمكن لعملاء «الإمارات للعطلات» الاستفادة خلال الأيام السبعة المقبلة من العروض الخاصة على أربع وجهات:

المالديف: عطلة 4 ليالٍ بمنتجع كوريدو آيلاند(4 نجوم)، بما في ذلك رحلة بالطائرة المائية إلى الجزيرة ومنها، بأسعار تبدأ من 4899 درهماً.

اسطنبول: 3 ليالٍ بسعر ليلتين بهيلتون غاردن إن اسطنبول (4 نجوم)، بما في ذلك تذكرة السفر، والإفطار والمواصلات من المطار وإليه، بأسعار تبدأ من 2409 دراهم.

براغ: 3 ليالٍ بفندق كورينثيا براغ (5 نجوم)، بما في ذلك تذكرة السفر، والإفطار والمواصلات من المطار وإليه، بأسعار تبدأ من 4385 درهماً.

زيوريخ: 4 ليالٍ بفندق أتلانتس باي جياردينو بما في ذلك تذكرة السفر، والإفطار والمواصلات من المطار وإليه، بأسعار تبدأ من 4935 درهماً.