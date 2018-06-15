ارتفاع أسعار المنازل بالمناطق الراقية في دبي

شهدت عدة أحياء في دبي نمواً سنوياً في أسعار المنازل في الربع الأول من هذا العام، وبعضها للمرة الأولى منذ عام 2014، وفقًا لتقرير حديث من «نايت فرانك».

فقد شهدت ثمانٍ من المناطق الـ 54 التي ترصدها «Property Monitor»، التي وفرت البيانات السوقية لتقرير «نايت فرانك»، استقراراً في أسعار المبيعات، أو زيادات في الأسعار.

ووفقاً لتقرير نشرته شركة «مانشين جلوب»، فإن بعض الأحياء الفاخرة في المركز المالي للشرق الأوسط شهدت نمواً ملحوظاً في الأسعار، مقارنةً بالسوق السائدة، بعد سنوات من انخفاض الأسعار في جميع أنحاء المدينة.

وسجلت نخلة جميرا، زيادة بنسبة 1.2 ٪ في أسعار المنازل في الربع الأول، وارتفعت القيم في منطقة البحيرات بنسبة 2.6٪، وفقا لـ «نايت فرانك».