تخفيضات الــ 90% في أبوظبي والعين اليوم

تطلق كبرى المراكز التجارية التابعة لشركة الدار في أبوظبي والعين اليوم، ولمدة 24 ساعة أضخم تخفيضات على أسعار الملابس والهدايا والإكسسوارت بنسب تصل إلى 90%.

وذلك من الساعة العاشرة صباح اليوم وحتى العاشرة صباحاً من يوم غد ثاني أيام العيد.

وكشفت جولة ميدانية لـ «البيان الاقتصادي» على مدى اليومين الماضيين في متاجر أبوظبي الكبرى عن طرح محلات تجارية للمرة الأولى عرض «اشتر قطعتين واحصل على قطعتين مجاناً»، حيث كان السائد سابقاً «اشتر قطعة واحصل على قطعة مجاناً»، أو «اشتر قطعتين واحصل على قطعة مجاناً». وقادت محلات «بيبي شوب» المتخصصة في ملابس الأطفال هذا التوجه الجديد.

ولاحظ «البيان الاقتصادي» وجود إقبال كبير على فروع هذه المحلات في متاجر ياس مول، ومول المركز العالمي، والميناء. كما طرحت مجموعة اللولو في متاجرها بـ 28 فرعاً في أبوظبي والعين والظفرة عرض «اشتر قطعتين واحصل على قطعة مجاناً»، وفي متجر مشرف مول كان الإقبال على محلات ماتلان، حيث عرض «اشتر قطعة و احصل على قطعة مجاناً».

ونشرت 10 متاجر كبرى في أبوظبي إعلانات كبيرة في شوارع أبوظبي بعنوان «تخفيضات مدهشة» تنفذها أكثر من 100 علامة تجارية عالمية، وبدأت هذه التخفيضات يوم 13 يونيو، وتستمر حتى 18 الجاري. أما المحلات الشعبية مثل أبو وليد والهرم الماسي في وسط مدينة أبوظبي .

فقد شهدت أول من أمس إقبالاً كبيراً من المستهلكين من الطبقات المتوسطة، حيث اكتظت بهم فروع هذه المحلات منذ الصباح الباكر. وفي متجر ياس مول، بدأت عدة محلات مثل كونداليزون وبيبي شوب عروض التخفيضات مبكراً إلا أن إدارة المول أكدت انطلاق التخفيضات الكبرى اليوم، ومن المتوقع أن يزيد عدد الزوار للمول في هذا اليوم عن أكثر من 300 ألف متسوق.

وأكدت شركة الدار العقارية أن مراكزها الثلاثة: ياس مول، ومول المركز العالمي، والجيمي مول، ستقود حملات التخفيضات، مشيرة إلى أن المراكز الثلاثة ستفتح أبوابها طوال يوم الجمعة، حيث ستقدم أكثر من 400 علامة تجارية خصومات تصل إلى 90% في متاجر مختارة، وهدايا مذهلة، إضافة إلى العروض الترفيهية المثيرة للزوار من جميع الأعمار.

عروض

من جانبه، أشار ناندا كومار، مدير إدارة الاتصال المؤسسي في مجموعة «اللولو» التجارية بأبوظبي إلى أن العروض القوية التي تقدمها كبرى المحلات التجارية في أبوظبي كانت السبب الرئيس وراء إقبال المتسوقين على المراكز منذ أمس الأول، موضحاً أن المحلات التجارية التي تقع في مراكز المجموعة مثل مشرف مول، والخالدية مول.

والوحدة مول، والفلاح بلازا، تتنافس بقوة على جذب الزبائن بعروض قوية للغاية. كما أن لدى فروع المجموعة «هايبرماركت» أقساماً للملابس والهدايا ومستلزمات المنازل، وخضعت لتخفيضات كبرى وتلاقي إقبالاً كبيراً. وتوقع أن تزيد مبيعات المجموعة خلال أيام العيد بنسبة لا تقل عن 30% مقارنة بالأيام العادية.

ولفت إلى أن تخفيضات المجموعة للعيد تـأتي متزامنة مع حملات التخفيضات التي ينظمها كل مركز تابع للمجموعة، وتشهد إقبالاً كبيراً من المتسوقين الذي يصطفون أمام متاجر المجموعة قبل فتح أبوابها للجمهور.

وأكدت ريد الظاهري، عضو مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة أبوظبي، شدة الإقبال من المتسوقين على المراكز التجارية، مشيرة إلى أن العروض التي تقدمها المراكز حقيقية، ويبرهن على ذلك الإقبال الكبير من المتسوقين، وتوضح أن زيادة حركة الشراء خلال هذا العيد مرتبطة بصرف موظفي الحكومة المحلية والحكومة الاتحادية منحة عام زايد الخير.

ونوّهت الظاهري إلى أن المراكز التجارية الكبرى أصبحت تشكل واجهة التسوق الرئيسة خاصة مع توافر مراكز تسوق ضخمة تنظم فعاليات ترفيهية للأسر.

إقبال

وأكّد حمد العوضي، عضو مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة أبوظبي مالك مجموعة العوضي للمجوهرات، أن الإقبال على الشراء، خاصة على الملابس والهدايا والذهب، يتزايد بقوة خلال أيام الأعياد، خاصة عيد الفطر المبارك.

مشيراً إلى أن الحركة التجارية في أبوظبي تشهد ازدهاراً، خاصة مع تواجد معروض ضخم من الملابس والهدايا، إضافة إلى أن غالبية المتسوقين خفضوا مشترياتهم بشكل كبير انتظاراً لعروض الخصومات قبيل وخلال أيام العيد المبارك.