«نخيل» تبني مجمع أبراج في مدينة التنين

أعلنت شركة نخيل العقارية أنها تعكف على تقييم 11 عرضاً لبناء مجمع أبراج دراغون تاورز، المجمع السكني الذي يضم مبنيين في مدينة التنين سريعة النمو في دبي. وكان أدنى عرض تلقته 650 مليون درهم.

وسيضم مجمع دراغون تاورز السكني الذي سيتم طرحه للبيع في أوائل الربع الرابع من هذا العام، 1142 شقة من غرفة واحدة، وغرفتي نوم، في مبنيين يتصلان اتصالاً مباشراً بمركز تسوق وتجارة دراغون مارت المشهور عالمياً.

وسيضم المجمع نادياً مع حوض سباحة، ومطعماً وصالة ألعاب رياضية، فضلاً عن طابقين من مرافق البيع بالتجزئة، وأربعة طوابق لمواقف السيارات. وستقوم نخيل بترسية العقد في الربع الثالث من هذا العام، على أن يتم إنجازه في الربع الثاني 2021.