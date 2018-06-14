الإمارات الأولى إقليمياً في مكافحة التجارة غير الشرعية

تصدرت الإمارات منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في مكافحة التجارية غير الشرعية، حسب مؤشر مناخ التجارة غير الشرعية العالمي الصادر عن وحدة معلومات مجلة إيكونوميست.

كما احتلت الإمارات المركز الثالث عالمياً في فئة توفير المناخ المحلي الملائم لإحباط توريد وتداول شحنات التجارة غير الشرعية، بعد كل من نيوزيلاندا وسنغافورة.

واحتلت الإمارات المركز 34 عالمياً من حيث تطبيق القوانين واللوائح وحماية حقوق الملكية الفكرية، على المؤشر الذي يضم 84 دولة. وحصلت على 67.8 نقطة من إجمالي 100 نقطة على المؤشر العام، بينما سجلت 82 نقطة في المؤشر الفرعي للعرض والطلب متقدمة على دول مثل إيطاليا والصين وماليزيا وروسيا وغيرها. ويبلغ متوسط النقاط لدول العالم على المؤشر 60 نقطة.

ويبلغ حجم التجارة غير الشرعية عالمياً 650 مليار دولار، حسب التقرير.

وفي تصنيف آخر تصدرت الإمارات مرة أخرى مؤشر المشاريع في منطقة الشرق الأوسط بقيمة 2.004 مليار دولار خلال مايو، وفق ما ذكرته مجلة ميد.

وتركزت غالبية عقود المشاريع في الإمارات في قطاع البناء والتشييد. وكان أكبر عقد تم منحه في الإمارات في مايو الماضي بقيمة 250 مليون دولار وفازت به مؤسسة الصين للهندسة والإنشاء من أورينتال بيرل العقارية لتطوير مشروع رويال بيرل في ند الشبا بمدينة محمد بن راشد. يشمل المشروع 12 بناية سكنية وبها منافذ تجارية ومقاهٍ ومطاعم ومسرح ومرافق أخرى.

وعلى مستوى المنطقة تراجع مؤشر المشاريع في مايو، بعد تراجع سابق في أبريل. وبلغت قيمة مشاريع المنطقة في مايو 5.6 مليارات دولار، مقابل 6.7 مليارات دولار في أبريل، وهي أقل قيمة للمشاريع في شهر خلال العام الجاري، وأقل عدد من الصفقات أيضاً منذ يونيو 2017.