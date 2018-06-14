تخفيضات وترفيه ومرح في موسم «صيف أبوظبي»

تنتظر زوار أبوظبي، عروض لا حصر لها، تشمل أبرز مواقع الترفيه والمرح والتنزه والاستجمام، مع تخفيضات تصل إلى 80 %، ذلك بالتزامن مع انطلاق «موسم صيف أبوظبي».

ومع عودة «موسم صيف أبوظبي» في الفترة من 21 يونيو إلى 18 أغسطس، تقدم الفنادق في أبوظبي عروضاً على الغرف وخدمات السبا والمطاعم، مع باقات الصيف الخاصة للأطفال، مقدمة من تطبيق زوماتو. كما يقدم أكثر من 50 فندقاً في الإمارة 67 عرضاً ترويجياً، مع تخفيضات تتراوح من 15 % إلى 50 %.

وتنطلق في أبوظبي، بالتزامن مع عطلة عيد الفطر، حملة تخفيضات كبرى، تستمر لمدة 24 ساعة متواصلة، مع خصومات تصل إلى 90 % في 15 مركز تسوق، ضمن احتفالات عيد الفطر السعيد.

وتبدأ التخفيضات في الساعة 10:00 من صباح يوم الجمعة 15 يونيو، وتستمر حتى الساعة 10:00 صباح يوم السبت 16 يونيو، في مراكز تسوق ياس مول، ومول المركز التجاري العالمي، والجيمي مول، ودلما مول، والمارينا مول، والمشرف مول، والخالدية مول، والوحدة مول، ومزيد مول، وبراري مول، الفوعة مول، ومركز مدينة زايد للتسوق والذهب، والبوادي مول، والهيلي مول، والراحة مول.

وبعد الانتهاء من التسوق والحصول على عروض رائعة، وتذوق أشهى المأكولات والمشروبات في مراكز التسوق، توجهوا فوراً للتنزه على طول كورنيش أبوظبي، أو في استاد هزاع بن زايد في منطقة العين، لمتابعة عرض الألعاب النارية المذهل لمدة 5 دقائق، احتفالاً بأول أيام عيد الفطر المبارك، وذلك في الساعة التاسعة من مساء يوم الجمعة 15 يونيو.

ألعاب نارية

وللمرة الأولى، ستمتد عروض الألعاب النارية في جزيرة ياس، لتقام على مدى ثلاثة أيام، حيث ستضيء سماء الوجهة الترفيهية كل ليلة خلال أيام عيد الفطر، في تمام الساعة 9 مساءً، والتي يمكن الاستمتاع بمشاهدتها من ممشى ياس مارينا، أو من على متن مركب شراعي تقليدي، مع رحلات كابتن طوني البحرية، لتشكل تجربة استثنائية لا تنسى. كما يمكن للعائلات التوجه إلى ياس مارينا من الساعة 7 مساءً، للتمتع بمجموعة مختارة من الألعاب الكرنفالية الممتعة، وفرصة التجول في السوق المسائي. وسيتمكن الزوار كذلك من الاحتفال في الأماكن المكيفة في أي من شرفات مطاعم ومقاهي ياس مارينا المتعددة.

ويتضمن «موسم صيف أبوظبي»، برنامجاً حافلاً بالاستعراضات الفنية وعروض الأداء المحببة للأطفال، والترفيه العائلي، والعروض العالمية، والأمسيات الفنية مع ألمع النجوم العرب والحفلات الموسيقية. ترافقها كذلك عروض رائعة للتسوق وعروض المطاعم.

ولأول مرة، تقدم لكم أبوظبي «بطاقة موسم صيف أبوظبي»، بالتعاون مع شريكها «راينا للجولات السياحية»، التي تعتبر البطاقة الرسمية للاستمتاع بالصيف هنا، حيث تتضمن البطاقة المدفوعة مسبقاً، عروضاً ترويجية حصرية لـ 16 موقعاً من معالم الجذب السياحي والجولات السياحية. ويمكن للزوار الاختيار من باقات مختلفة لشراء البطاقة الأنسب، وتحقيق توفير يصل إلى 50 % لزيارة إحدى المعالم السياحية في مدينة أبوظبي ومنطقة العين.

وستشارك عالم فيراري أبوظبي، في احتفالات جزيرة ياس، حيث ستبقى أبوابها مفتوحة لمدة 24 ساعة يوم 15 يونيو، للاستمتاع برالي الأفعوانيات طوال اليوم، والذي يضم كذلك العديد من العروض الحية والألعاب العائلية وموسيقى الدي جي المستوحاة من خمسينيات وحتى تسعينيات القرن الماضي.

كما سيمكن للزوار الدخول مجاناً إلى المدينة الترفيهية، بعد الساعة 6 مساءً في اليوم ذاته، والدفع بحسب باقات الألعاب التي يختارون تجربتها.

وضمن احتفالاتها بالعيد، تفتتح ياس ووتروورلد أبوظبي، مغامرة «سيني سبلاش» المائية الجديدة، وللمرة الأولى في الإمارات، تأخذ هذه المغامرة خماسية الأبعاد، الزوار في رحلة تفاعلية شيقة، تتضمن مؤثرات واقعية، مثل رش الماء والمطر والشلالات، وغيرها من المؤثرات المائية. كما سيتمتع الزوار خلال العيد، بالعروض التقليدية لرقصة العيالة، بالإضافة إلى الرسم بالحناء، والقهوة العربية الأصيلة والتمر.

«اكتشاف المفاجأة»

إلى جانب الاستفادة من خصومات تصل إلى 80 % طوال موسم الصيف في مراكز التسوق، يتضمن «موسم صيف أبوظبي»، العرض الترويجي «اكتشف المفاجأة»، الذي سيقام في أكثر من 10 مراكز تسوق في الإمارة، بدءاً من 29 يونيو في مراكز التسوق، والذي تم تصميمه خصيصاً للموسم العام الجاري.

كما يمنح العرض، المتسوقين، فرصة «اكتشاف المفاجأة»، والفوز بجوائز قيمة، مقابل كل 250 درهماً ينفقونها. كما سيطلق «موسم صيف أبوظبي»، مفهوم ألعاب فريدا من نوعه داخل مراكز التسوق.

وسيكون لهواة المذاقات الشهية وعشاق خوض تجارب الطعام، على موعد مع العديد من العروض والتخفيضات، سواء في المطاعم أو طلبات التوصيل عبر الإنترنت. ويتعاون «موسم صيف أبوظبي»، مع «زوماتو»، من خلال تقديم أربعة عروض، منها باقة العائلة لموسم صيف أبوظبي، مع خصم بقيمة 25 % على عضويتين في «زوماتو جولد»، ويسري هذا العرض في أكثر من 200 مطعم في أبوظبي، وباقة أخرى خصيصاً للسياح، من خلال اشتراك خاص لمدة شهر واحد للسياح، الذين يزورون أبوظبي خلال «موسم صيف أبوظبي».

بالنسبة لعروض أطفالكم دون سن 13 عاماً، تقدم المطاعم المشاركة، قائمة «زوماتو للأطفال»، بقيمة 15 درهماً، والتي تم إعدادها خصيصاً لهذا الموسم.

كما يحصل الأطفال على أطباق الحلوى المجانية في عدد من المطاعم المشاركة خلال أيام محددة. كما تقدم زوماتو «أسابيع فن الطهي»، ويشارك في كل أسبوع 25 مطعماً، تتيح للجمهور فرصة الاستفادة من عروض التخفيض فقط خلال «موسم صيف أبوظبي».

فعاليات

ويقدم «موسم صيف أبوظبي»، 7 فعاليات ترفيهية، تناسب كل أفراد العائلة، وهي: المسرحية الكوميدية البيت بيت أبونا، بطولة الفنانة الكويتية هيا الشعيبي (21-23 يونيو)، وعروض بينك فونغ وسمكة القرش الصغيرة (28-30 يونيو)، وعروض نيكيلوديون (6-15 يوليو)، وفعالية حول العالم (5 يوليو - 14 أغسطس)، واتحدوا مع أرض الغد (28 يوليو)، وعروض حية طوال اليوم (26 ـ 28 يوليو)، وبريق الهند (16-18 أغسطس).

وللعقل والعين متعتهما أيضاً هناك بجزيرة السعديات حيث شباك تذاكر متحف اللوفر أبوظبي، لتحصلوا منه على بطاقة سفر زمنية، تأخذكم في رحلة غامرة بين حضارات من أزمنة بعيدة ومتباعدة، ولتتأملوا قطعاً فنية لمشاهير كبار وأساطير. كما سيكون الأحبة الصغار في العيد على موعد مع فيلم الرسوم المتحركة «صبي اسمه كوسي»، الحائز على جوائز عالمية، وغيرها من العروض السينمائية الأخرى، التي تقدم خلال شهر يونيو.

«وارنر براذرز»

سيتم افتتاح المدينة الترفيهية عالم «وارنر براذرز بلازا»، في جزيرة ياس، للجمهور في 25 يوليو، 2018. سيتمكن الضيوف من كافة الأعمار، من الانضمام إلى المرح مع وارنر براذرز أنيميشن في شوارع ديناميت غالتش المليئة بالأحداث، المجاورة لضواحي منطقة بيدروك القابعة في العصر الحجري.

وستضم المدينة الترفيهية، 29 لعبة، وعروضاً ترفيهية حيّة فريدة من نوعها، وسوف تشتمل المدينة الترفيهية، التي توفر تجارب غامرة بمستويات عالمية، أيضاً، على منافذ البيع بالتجزئة، تضم مجموعة واسعة من منتجات «وارنر براذرز» المعروفة، فضلاً عن مجموعة كاملة من خيارات المأكولات والمشروبات. تجمع هذه المدينة الترفيهية الداخلية الغامرة والتفاعلية أكثر القصص والشخصيات شهرة في العالم تحت سقف واحد.