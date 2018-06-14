عمر الغانم رئيساً لمجلس الشركات العائلية الخليجية

أعلن مجلس الشركات العائلية الخليجية، المؤسسة للأعضاء من الشركات العائلية في دول مجلس التعاون الخليجي، تعيين عمر قتيبة الغانم رئيساً جديداً لمجلس الإدارة. ويشغل الغانم هذا المنصب خلفاً لـ عبدالعزيز الغرير، مؤسس ورئيس مجلس إدارة المجلس منذ أبريل 2013، الذي سيواصل عضويته في مجلس الإدارة لمساندة المجلس وتوفير الدعم الاستشاري والاستراتيجي له.

وقال عبدالعزيز الغرير: نفخر بما حققناه من إنجازات في مجلس الشركات العائلية الخليجية على مدار السنوات الخمس الماضية، وبفضل دعم وجهود مجلس الإدارة والأعضاء، أسسنا مجلساً فعّالاً ناشطاً في مواجهة التحديات التي تواجه الشركات العائلية في دول مجلس التعاون الخليجي.

وأضاف: ينتظر المجلس مستقبلٌ واعد في ظل وجود رؤية واضحة، ونرحب برئيس مجلس إدارتنا الجديد، متمنين له كل التوفيق في إدارة وتوجيه مجلس الشركات العائلية الخليجية.

وقال عمر الغانم، رئيس مجلس الإدارة المنتخب: يُشرفني أن أفوز بثقة المجلس بتنصيبي رئيساً، وأن تتاح لي فرصة العمل مع نخبة من الشخصيات الرائدة الذين يتمتعون بخبرة واسعة ودرجة عالية من الدراية والمعرفة في قطاع الأعمال. ومما لا شك فيه أن عبد العزيز الغرير قد ترك بصمة واضحة ونهجاً غنياً وعملياً في جميع أوجه الإطار التنظيمي للمجلس.

وتابع: أسسنا بفضل جهوده وإدارته الحكيمة منصة فعالة تعمل على تعزيز واستدامة دور الشركات العائلية في دول مجلس التعاون الخليجي.