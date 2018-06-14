المستثمرون يجنون الأرباح في أسواق الأسهم قبل عطلة العيد

هبطت أسواق الأسهم المحلية في ختام تعاملات أمس مع تسارع عمليات جني الأرباح على الأسهم القيادية في قطاعي العقار والبنوك إلى جانب عمليات بيعي محدودة للأجانب غير العرب، وذلك في أعقاب مكاسب قوية سجلتها الأسواق في الفترة الماضية بدعم محفزات اقتصادية حكومية.

وتراجع سوق دبي 0.9% أو ما يعادل 27.82 نقطة ليغلق عند 3051.14 نقطة مع هبوط أسهم «دبي الإسلامي» و«إعمار العقارية» و«أرابتك»، فيما فقد سوق أبوظبي 100.99 نقطة (2.13%) ليغلق عند 4633.2 نقطة مع انخفاض «أبوظبي الأول» و«اتصالات». ووصلت السيولة في السوقين إلى 297.5 مليون درهم، موزعة بواقع 139.8 مليون درهم في دبي، و157.45 مليوناً في أبوظبي، والكميات المتداولة من الأسهم 117.15 مليون سهم عبر تنفيذ 2535 صفقة.

أداء

وضغط على أداء سوق دبي انخفاض قطاع العقار بنسبة 0.96% مع هبوط سهم «إعمار العقارية» 1.74% و«إعمار للتطوير» 1.29% و«أرابتك» 1.75%، إلى جانب تراجع قطاع الاستثمار بنسبة 2.1% بضغط هبوط «دبي للاستثمار» و«سوق دبي المالي» بنحو 2.3% و1.83% على التوالي، كما تراجع قطاع البنوك بنسبة 0.87% بعد تراجع سهم «دبي الإسلامي» 1.54%. وتصدر «إعمار العقارية» التداولات في سوق دبي بقيمة 27.67 مليون درهم، ثم «دبي الإسلامي» بسيولة 27.5 مليون درهم، ثم سهم «دبي للإستثمار» بسيولة 17.8 مليون درهم، وكان أكبر الرابحين في دبي، سهم «تكافل الإمارات» بنسبة 7.21%، في المقابل سجل سهم «مجموعة السلام القابضة» التراجع الأكبر بنسبة 4.33%.

بينما تراجع سوق العاصمة بضغوط من قطاع البنوك بعد انخفاضه بنسبة 2.73% بفعل هبوط سهم «أبوظبي الأول» 3.54% و«أبوظبي التجاري» 1.83%، إضافة إلى هبوط قطاع الاتصالات 2.67% مع هبوط سهم اتصالات بالنسبة نفسها، بينما ارتفع في المقابل سهم «دانة غاز» 0.93% و«أدنوك للتوزيع» 3.4%.

وتصدر سهم «رأس الخيمة الوطني» التداولات بقيمة 50 مليون درهم، ثم سهم «أبوظبي التجاري» بسيولة 25.24 مليون درهم، يتبعهما سهم «أبوظبي الأول» بسيولة بنحو 20.5 مليون درهم، وكان سهم «ميثاق للتأمين التكافلي» الأكثر ارتفاعاً بنسبة 6.33%، بينما كان سهم «الاتحاد للتأمين» أكبر المتراجعين بعد هبوطه 7.41%.

أجانب ومؤسسات

واتجه المستثمرون الأجانب غير العرب نحو البيع، بصافي استثمار بلغ 14.46 مليوناً، في المقابل اتجه المستثمرون العرب والخليجيون والمواطنون نحو الشراء، بصافي استثمار بلغ 5.24 ملايين للعرب، و2.27 مليوناً للخليجيين، و6.94 ملايين للمواطنين.

واتجهت المحافظ الاستثمارية نحو البيع بصافي استثمار بلغ 13.7 مليوناً، منها 6.5 ملايين في أبوظبي، و7.16 ملايين في دبي، في المقابل اتجه المستثمرون الأفراد نحو الشراء بصافي استثمار 13.7 مليوناً.

نصحت هيئة الأوراق المالية والسلع المستثمرين بالإقبال على الوسيط الذي يحوز ثقته بما لديه من سمعه وخبرة في السوق المالي، واحترامه لعملائه وعدم التمييز بينهم تبعاً لحجم المبلغ الذي يستثمرونه.

إفصاحات

ـــ أعلنت هيئة الأوراق المالية والسلع أن عطلة عيد الفطر بالأسواق المالية ستبدأ اعتباراً من غدٍ . وأضافت الهيئة، أن العطلة ستستمر حتى الثالث من شهر شوال، على أن يستأنف الدوام الرسمي اعتباراً من الرابع من شوال.

ـــ اعتمدت الجمعية العمومية السنوية لشركة الفردوس القابضة المدرجة بسوق دبي المالي، الميزانية وحساب الأرباح والخسائر للسنة المالية المنتهية في 31 مارس 2018، وإعادة تعيين «رودل» الشرق الأوسط مراجعين لحسابات الشركة للسنة المالية المنتهية في 31 مارس 2019.

ـــ قرر مجلس إدارة المصرف الخليجي التجاري المدرج في بورصتي دبي والبحرين تعيين الشيخ أحمد بن عيسى آل خليفة نائب رئيس مجلس الإدارة، وذلك بعد استقالة عبد الكريم بوجيري من ذات المنصب اعتبارا من 11 يونيو الجاري.

ـــ أعلنت شركة المستثمر الوطني عن انتخاب أبو بكر صديق محمد الخوري رئيس لمجلس الإدارة وأحمد محمد رحمة الشامسي نائباً للرئيس.