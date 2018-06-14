«دافزا» تتفاهم مع «حرة دايجو جيونجبوك» الاقتصادية على توسيع نطاق التجارة الثنائية

وقّعت سلـطة المنطقـة الحرة بمطـار دبي «دافزا» اتفاقية تعاون استراتيجية مع المنطقة الحرة الاقتصادية بمدينة دايجو جيونجبوك الكورية الجنوبية؛ بهدف تحديد أطر التعاون بين الجانبين وتوسيع نطاق التجارة الثنائية، بما يعزز ويدعم العلاقات التجارية بين دولتي الإمارات وكوريا الجنوبية.

جرى توقيع الاتفاقية من قبل الدكتور محمد الزرعوني، مدير عام «دافزا»، وإنسيون لي، مفوّض المنطقة الحرة الاقتصادية بمدينة «دايجو جيونجبوك»، حيث سيتعاون الجانبان بموجبها على تعزيز الاستثمارات ذات المنفعة المشتركة، وزيادة مستويات نقل المعرفة وتبادل المعلومات والخبرات بينهما حول الأسواق والعمليات التجارية في كلتا الدولتين، كما تشمل الاتفاقية، التعاون في مجالات التكنولوجيا والابتكار والتجارة الإلكترونية العابرة للحدود والشحن والخدمات اللوجستية.

وستقوم المنطقة الحرة الاقتصادية بمدينة «دايجو جيونجبوك»من خلال الاتفاقية بتشجيع المستثمرين الكوريين الجنوبيين على إطلاق شركاتهم في «دافزا»، في حين ستعمل «دافزا» بالمقابل على توفير العروض والحوافز إلى الشركات المقبلة من المنطقة الحرة الاقتصادية بمدينة «دايجو جيونجبوك»، والتي سيجري إنشاؤها بموجب الشراكة وعلى تشجيع المستثمرين في الإمارة على الاستثمار في الشركات بين دبي وكوريا الجنوبية. كما سينظم الجانبان زيارات ومشاورات رفيعة المستوى، مع التركيز بشكل خاص على السياسات الاقتصادية والخدمات الاستشارية التجارية.

علاقات قوية

وقال محمد الزرعوني: تجمع دولتا الإمارات وكوريا الجنوبية علاقات اقتصادية واجتماعية قوية، وستُسهم هذه الشراكة في تعزيزها وتطويرها عبر توفير العديد من الفرص التجارية والاستثمارية الجديدة، كما ستفتح المجال أمامنا لاستعراض البنية التحتية والخدمات رفيعة المستوى التي نوفرها.

وأضاف: سنعمل من خلال الاتفاقية على دعم الشركات الكورية الجنوبية التي تتطلع لإطلاق عملياتها في دبي، وتزويدها بالاستشارات اللازمة حول الظروف والفرص المتاحة في أسواق الإمارة، بما يدعم المساعي الرامية لتحقيق رؤية دبي والمتمثلة في إرساء التنمية الاقتصادية المستدامة، وإنشاء اقتصاد متنوع ومتوازن، فضلاً عن زيادة الاستثمارات الأجنبية القادمة من أهم الأسواق العالمية.