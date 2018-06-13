نمو قوي لمبيعات التجزئة قبيل عيد الفطر

شهد قطاع التجزئة في دبي معدلات مبيعات قوية منذ بداية الأسبوع الجاري وقبيل عيد الفطر، واكتظت مراكز التسوق بأعداد كبيرة من الزوار مع إقبال كثيف على متاجر الملابس تحديداً، فيما أكملت المراكز جاهزيتها التامة لاستقبال حشود الزوار خلال عطلة العيد باعتبارها الوجهة الأولى ليس للتسوق فحسب بل للترفيه أيضاً وخاصة في فصل الصيف.

وتساهم العروض المغرية والتنزيلات الكبيرة التي طرحتها معظم المتاجر على مجموعات واسعة من المنتجات في تحفيز المتسوقين على الإنفاق، ما انعكس إيجاباً على نمو المبيعات بشكل عام.

فعاليات

وفي تصريحات لـ«البيان الاقتصادي» أكد أحمد الخاجة، المدير التنفيذي لمؤسسة دبي للمهرجانات والتجزئة، إحدى مؤسسات دائرة السياحة والتسويق التجاري بدبي أن احتفالات «العيد في دبي - عيد الفطر» تعد من المكوّنات الأساسية للتقويم السنوي لقطاع التجزئة في دبي، وتتضمن العديد من الفعاليات والأنشطة المختلفة وكذلك العروض الترويجية المميزة، إلى جانب ما تتمتع به المدينة من مقومات سياحية هائلة تساهم جميعها في ترسيخ مكانة دبي كوجهة رائدة لقضاء عطلة العيد فيها، وتجعل الزائر يستمتع بوقته، ويختبر تجارب جديدة مليئة بالفرح والمرح والتشويق.

ويمكن كذلك البقاء لمدة أطول في دبي حتى موعد مفاجآت صيف دبي لقضاء أوقات ممتعة مع انطلاق هذا الحدث الصيفي الذي يستقطب أفضل العروض الترفيهية العالمية، وكذلك العروض الترويجية المثيرة.

ومن جانبه قال ناصر رفيع، الرئيس التنفيذي، إعمار مولز: «بفضل العروض الترويجية التي تم إطلاقها خلال شهر رمضان المبارك ضمن مختلف المتاجر، بالإضافة إلى الأنشطة والفعاليات الترفيهية المتنوعة في جميع مراكزنا، شهدت وجهات «إعمار مولز» خلال الأسابيع الماضية إقبالاً كبيراً.

ونحن على ثقة بأننا سنحقق نمواً قوياً في المبيعات وعدد الزوار خلال عطلة عيد الفطر المبارك، حيث يقدم التجار العديد من العروض الجذابة التي تناسب جميع أفراد الأسرة. ولطالما يشهد «دبي مول» زيادة في أعداد الزوار القادمين إليه في العيد، لكونه يمثل الخيار المفضل للتسوق والترفيه في المدينة».

فرص

ومن جانبه لفت عمر خوري، المدير التنفيذي لشركة نخيل مولز إلى أن استعدادات الأفراد للعيد خلال الأيام الأخيرة من شهر رمضان تساهم بشكل بارز في إنعاش قطاع التجزئة وتنشيط عملية الشراء. كما تساعد أعداد السياح القادمين من دول مجلس التعاون الخليجي إلى دبي لقضاء عطلة العيد في ارتفاع حجم المبيعات، لذلك من الضروري على المحلات التجارية أن تستحدث طرقاً وعروضاً تسويقية مبدعة لتحفيز المتسوقين على اقتناص فرص شرائية مميزة.

وأضاف: نحن في نخيل مولز -وبالتحديد ابن بطوطة مول وسوق التنين- نستعد لاستقبال هذه المناسبة السعيدة بتقديم مجموعة واسعة من الفعاليات الترفيهية والعروض الحية المناسبة لكل أفراد العائلة بالإضافة إلى حفل غنائي لأشهر الفنانين العرب في ثاني أيام العيد.