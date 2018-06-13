مجلس سيدات أعمال دبي يعزز مهارات عضواته

أعلن مجلس سيدات أعمال دبي عن شراكة مع شركات عالمية مرموقة لتوفير الخبرات والمعارف لسيدات الأعمال المشاركات في مبادرة «روح زايد» التي أطلقها المجلس بداية العام الجاري، مشيراً إلى أن المبادرة تعتبر إضافة نوعية في جوهرها، حيث توفر خبرات متخصصة حسب احتياجات سيدات الأعمال.

وأشار المجلس إلى أن البرنامج الإرشادي «روح زايد» يشكل إضافة مميزة لسيدات الأعمال، حيث تقوم المبادرة على مبدأ نسج شراكات استراتيجية مع عدد من الشركات المحلية والإقليمية والعالمية الرائدة في مجالها، والخبراء المتخصصين في مجالات أعمال محددة، لتوفير استشارات مجانية، وتوصيات متقدمة في قطاعات محددة لمساعدة سيدات الأعمال على اعتماد أفضل الممارسات في مجال عملهن واختصاصهن.

وشهد البرنامج انضمام 18 سيدة أعمال يمثلن قطاعات متنوعة تشمل السياحة والضيافة والتجارة والاستشارات والرعاية الصحية والتعليم والإعلام.

وأشارت الدكتورة رجاء القرق، رئيس مجلس سيدات أعمال دبي إلى أن مبادرة «روح زايد» التي أطلقها المجلس تنسجم مع الإرث الكبير الذي تركه المغفور له بإذن الله الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، الذي غرس فينا جميعاً حب الخير والعطاء بلا مقابل، معتبرة أن المبادرة تكرم جهود الوالد المؤسس، طيّب الله ثراه، عبر غرس ثقافة مشاركة المعرفة ونشر الفائدة والخبرات في مجتمع الأعمال.