طيران الإمارات ترفع عدد رحلاتها إلى لواندا

أعلنت طيران الإمارات أمس، أنها سترفع عدد رحلاتها بين دبي ولواندا عاصمة أنغولا من 3 رحلات أسبوعياً حالياً إلى 5 رحلات اعتباراً من 1 يوليو المقبل وإلى رحلة يومية في جدول رحلات الشتاء.

يأتي ذلك استجابة لنمو الطلب بين لواندا ودبي، ومواصلة السفر إلى وجهات عالمية عبر شبكة خطوط طيران الإمارات في آسيا وأوروبا والولايات المتحدة. وستعمل الرحلات الجديدة بطائرات بوينغ 777-300ER بتقسيم الدرجات الثلاث: 8 أجنحة خاصة مغلقة في الأولى، و42 مقعداً يتحول إلى سرير شبه مستو في درجة رجال الأعمال، و310 مقاعد مريحة في الدرجة السياحية.

وأكد أورهان عباس، نائب رئيس أول طيران الإمارات للعمليات التجارية لمنطقة افريقيا، التزام طيران الإمارات تجاه أنغولا وتوفير منتجات وخدمات مبتكرة لعملائها. وقال: أنغولا دولة غنية بمواردها الطبيعية، ولها علاقات تجارية واسعة عبر العالم، ووجدنا هناك حاجة لزيادة السعة المقعدية وطاقة الشحن لتسهيل حركة السفر والتجارة بين لواندا ومختلف محطات شبكة خطوطنا العالمية. وسيساهم تطوير خدمتنا في تعزيز حركة التجارة والاستثمارات، ودعم الشركات والصادرات والواردات الأنغولية.

وبالإضافة إلى تعزيز السعة المقعدية للركاب، ستوفر الرحلات الجديدة طاقة شحن مقدارها 23 طناً لكل رحلة في كل اتجاه، ما يوفر أمام التجار فرصاً لزيادة وارداتهم من المعدات الإلكترونية ومواد البناء والمنتجات الدوائية.

مواعيد

وتغادر رحلة طيران الإمارات «ئي كيه 793» دبي في الساعة 9:55 صباحاً لتصل إلى لواندا في الساعة 2:40 بعد الظهر. أما رحلة العودة «ئي كيه 794»، فتقلع من مطار لواندا في الساعة 6:15 مساءً، لتصل إلى دبي في الساعة 5 من صباح اليوم التالي. وتبدأ الرحلات على أساس يومي في جدول الشتاء، حيث تغادر الرحلة «ئي كيه 793» دبي في الساعة 10:10 صباحاً لتصل إلى لواندا في الساعة 3:15 عصراً. أما رحلة العودة «ئي كيه 794»، فتقلع من مطار لواندا في الساعة 6:15 مساءً، لتصل إلى دبي في الساعة 4:55 من صباح اليوم التالي.