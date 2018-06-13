مطارات دبي تؤهل الخريجين للعمل

أطلقت مطارات دبي برنامجاً تدريبياً جديداً لتعزيز قدرات الخريجين المواطنين، ضمن سياستها التي تهدف إلى تطوير قدرات الموارد البشرية المواطنة وتهيئتهم للعمل في قطاع الطيران. وشمل البرنامج الذي يتم تنظيمه بالتعاون مع كليات التقنية العليا في الإمارات، 27 طالباً وطالبة يدرسون اختصاصات الهندسة الميكانيكية والكهربائية. ويستمر البرنامج لمدة شهرين يطلع خلاله الطلبة على وحدة الخدمات الهندسية بمطارات دبي والمهام والأعمال التي تقوم بها على مدار الساعة.

وقال مشاري البناي النائب الأول للرئيس لشؤون الموارد البشرية في مطارات دبي: البرنامج هو جزء من استراتيجية مطارات دبي بعيدة المدى لاستقطاب الموارد البشرية المواطنة للعمل في قطاع الطيران، الذي يشكل 28 % من إجمالي الناتج المحلي لإمارة دبي في الوقت الراهن. وسترتفع هذه النسبة إلى نحو 35% في السنوات المقبلة. وأضاف: أرجو لطلبتنا الجامعيين الملتحقين بالبرنامج التدريبي كل التوفيق، وأدعوهم للاستفادة القصوى منه، لأن العمل بقطاع الطيران يتطلب كفاءات عالية وقدرات متميزة، وكلي ثقة بأنهم سيكونون على قدر المسؤولية.

وقال عمر بن عدي النائب الأول للرئيس للخدمات الهندسية بمطارات دبي: سعداء بتدريب مجموعة مميزة من طلبة الهندسة بكليات التقنية لكي نطلعهم على الجهود الكبيرة التي تبذل على مدار الساعة من قبل المهندسين والمختصين بمطارات دبي لإدارة أكبر مطار في العالم بأعداد المسافرين الدوليين، وأتمنى لهم كل التوفيق في برنامجهم التدريبي.