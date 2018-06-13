«نون» تجلب السلع الأميركية عبر «إيباي»

وقّعت شركة «نون للتجارة الإلكترونية» اتفاقية مع متجر «إيباي» الأميركي لجلب المنتجات المتوافرة على المنصة الأميركية للتجارة الإلكترونية إلى منطقة الخليج.

وتعتبر منصة نون من أقوى منصات التجارة الإلكترونية في منطقة الشرق الأوسط، وهي تقدم خدماتها في السعودية والإمارات، حيث تأتي نتيجة استثمار من بنك الاستثمار السعودي وعدة مستثمرين خليجين معروفين. فيما يُعرف متجر «إيباي» بوصفه واحداً من أكبر المتاجر الإلكترونية في العالم، ويقدم خدماته بشكل أساسي في الولايات المتحدة وأقل نسبياً في دول أخرى.

وقال محمد العبار، مؤسس «نون»، إن المنصة تعمل على وصل المنطقة مع سوق التجارة الإلكترونية العالمي، من خلال هذه الشراكة مع «إيباي». وأضاف أن بهذا الاتفاق نوفر للمستهلكين من عملائنا منتجات ليست متاحة في المنطقة.

وسوف تعمل «نون» بالشراكة مع «إيباي» اعتباراً من النصف الثاني 2018 في أسواقها بالإمارات والسعودية، من خلال تطبيق إلكتروني مخصص لذلك، وعن طريق منصة هاتف ذكي. والمنتجات التي يتم تسوقها عن طريق نون من الخارج يمكن إرجاعها إلى نون، مع استرداد تكلفتها على أساس الشروط والأحكام المعمول بها، وفق ما قالته الشركة.

وقال فراز خالد، الرئيس التنفيذي لمنصة «نون»: «تعتبر منصة (إيباي) من أوائل منصّات التجارة الإلكترونية في العالم، وتقدم المجموعة الأوسع والأكثر تنوعاً من المنتجات على مستوى العالم، إذ يبلغ عددها أكثر من مليار منتج. وتأتي شراكتنا الجديدة لتجمع اليوم بين منتجاتها المتنوعة وإمكاناتنا المتميزة في التوصيل وخدمة العملاء، ما يوفر لعملاء المنطقة لاسيّما الشباب منهم، سهولة غير مسبوقة في الحصول على أفضل ما تقدمه (إيباي) عبر (نون)».