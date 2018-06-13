458 مليار درهم استثمارات إماراتية في الخارج

بلغ الرصيد التراكمي لحجم الاستثمارات الإماراتية في الخارج بنهاية عام 2017 أكثر من 458 مليار درهم (124.5 مليار دولار)، حيث تستثمر أكثر من 300 شركة إماراتية في أكثر من 90 قطاعاً بنحو 70 دولة في قارات العالم الست.

صرح بذلك لـ«البيان الاقتصادي» جمعة محمد الكيت، الوكيل المساعد لشؤون التجارة الخارجية بوزارة الاقتصاد أمس، مشيراً إلى أن الوزارة دشنت مؤخراً أول بوابة إلكترونية حول الاستثمار الأجنبي شملت معلومات دقيقة ومفصلة لأول مرة عن الشركات الإماراتية المستثمرة في الخارج والأنشطة الاقتصادية التي تعمل فيها والدول التي تتواجد بها.

عشرات الدول

ولفت الوكيل المساعد إلى أن الحجم الحقيقي للاستثمارات الإماراتية في الخارج يفوق الرقم الذي رصدته الوزارة، مشيراً إلى أن هناك استثمارات إماراتية خاصة في عشرات الدول ولا يريد أصحابها الإعلان عنها ولذلك لم تضمها البوابة الإلكترونية الجديدة.

استثمارات مصدرة

ولفت جمعة الكيت إلى أن الرصيد التراكمي للاستثمارات الإماراتية في الخارج الذي أعلنته الوزارة تم الحصول عليه من منظمة الأونكتاد (مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية). وأكد الكيت أن الإمارات احتلت المرتبة 21 عالمياً في تصدير الاستثمارات للخارج والمرتبة الأولى في منطقة الشرق الأوسط والمنطقة العربية وبلغت استثماراتها المصدرة لدول العالم العام الماضي 13.95 مليار دولار.

وطبقاً لبوابة الاستثمار الأجنبي، فإن أكثر من 300 شركة إماراتية تستثمر في الخارج أبرزها مجلس أبوظبي للاستثمار وطيران الإمارات والخليج للصناعات الدوائية وموانئ دبي العالمية وشركات مبادلة للاستثمار ومصدر والإمارات العالمية للألومنيوم وشركة نفط الهلال وبنوك أبوظبي الأول والمشرق والإمارات دبي الوطني وأبوظبي الإسلامي ودبي إنترناشيونال كابيتال والأحواض الجافة العالمية وحكومة دبي وأرابتك القابضة والغرير للأغذية وثاني للاستثمار.

90 قطاعا

وتتوجه الاستثمارات الإماراتية لأكثر من 90 قطاعاً اقتصادياً، أبرزها الأدوية وتجارة التجزئة والصناعة والتعدين والألومنيوم والأخشاب والتنقيب عن النفط والغاز الطبيعي والخدمات اللوجستية والسياحة وإدارة الفنادق وصناعة الخزف والسيراميك والبتروكيماويات وأشباه الموصلات والأولمنيا ولوازم السيارات وإنشاء السكك الحديدية والمنسوجات والتخزين والشحن البحري وتوليد الطاقة الكهربية والشمسية والبناء والتشييد والعقار وإدارة المناطق الصناعية والاقتصادية.

وكشفت البوابة عن تواجد الاستثمارات الإماراتية في أكثر من 70 دولة، وتحتل كندا الترتيب الأول في جذب الاستثمارات الإماراتية بنحو 18 مليار دولار، تليها بريطانيا 16 مليار دولار، ثم أستراليا 12.6 مليار دولار، والأردن 15 مليار دولار، ومصر 6.2 مليارات دولار، والهند 4.8 مليارات دولار، والولايات المتحدة 3 مليارات دولار.