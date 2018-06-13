إقبال قياسي على الاستئجار في «حي وصل»

تمكنت «وصل للعقارات» من تسجيل إقبال منقطع النظير على تأجير القسم «أ» الذي يمثل المرحلة الثانية من «حي وصل». وأعلنت الشركة عن تأجير 90% من المبنى الجديد الذي يوفر شققًا سكنية مكونة من غرفة واحدة إلى ثلاث غرف خلال 4 ساعات، بعد طرح المشروع للتأجير.

وكانت الشركة قد طرحت الشقق من غرفة واحدة بقيمة تتراوح من 54 ألفًا إلى 66 ألف درهم، بينما بدأت القيمة الإيجارية للشقق من غرفتين من 71 ألف درهم، وللشقق المكونة من غرفتين مع غرفة للخادمة من 82 ألفًا إلى 91 ألف درهم، أما شقق الثلاث غرف التي نفذت بالكامل، فقد طرحت للإيجار من 112 ألفًا إلى 121 ألف درهم.

وقالت زينب محمد، المدير التنفيذي لإدارة العقارات والتسويق في وصل للعقارات: «يعزى هذا النجاح إلى حقيقة أساسية مهمة، وهي أن دبي تحافظ دائمًا على سماتها الجذابة في نظر كافة الفئات من المستثمرين والمقيمين والزوار، بفضل بيئتها التشريعية القوية والإجراءات الشفافة. يضاف إلى ذلك كله المعادلة الصحية بين العرض والطلب، وسهولة ممارسة الأعمال ودورها في نشر السعادة والإيجابية بين الجميع».

يضاف إلى ذلك أن هذا المشروع يتمتع بمواصفات فريدة في محيطه، كما حرصت وصل على اتباع أعلى معايير الجودة غير المسبوقة في هذه المنطقة على وجه التحديد، وسيجد القاطنون فيه كل ما يتطلعون إليه من المرافق المريحة والخدمات المثالية، ويكون كل ذلك على مقربة من أكبر الأسواق في منطقة تنبض بالحيوية والنشاط طوال أشهر العام.