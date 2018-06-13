أبوظبي تخفض رسوم السياحة إلى 3.5 % والبلدية 2%

ضمن برنامج أبوظبي للمسرّعات التنموية 20/19، الذي أمر بإطلاقه صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي، اعتمدت اللجنة التنفيذية التابعة للمجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي برئاسة معالي جاسم الزعابي، رئيس مكتب أبوظبي التنفيذي، مقترحاً تقدم به محمد خليفة المبارك، رئيس دائرة الثقافة والسياحة، بناءً على اجتماعات ونقاشات أجرتها الدائرة مع مستثمرين محليين.

وأقرّت اللجنة خفض رسوم السياحة من 6% إلى 3.5%، ورسوم البلدية من 4% إلى 2%، ورسم البلدية للغرف لكل غرفة عن كل ليلة من 15 درهماً إلى 10 دراهم، وتحصيل الرسوم بشكل نصف سنوي بدلاً عن شهري، بالإضافة إلى الاستمرار في الاستثمار في البنية التحتية السياحية واستقطاب المستثمرين لبناء وتطوير مرافق سياحية وترفيهية ومعالم ثقافية وفعاليات محلية تضيف إلى مكانة أبوظبي كوجهة سياحية رائدة.

كما اعتمدت اللجنة مقترحاً تقدم به الدكتور علي راشد النعيمي، رئيس دائرة التعليم والمعرفة، لإطلاق مدارس بالشراكة مع القطاع الخاص برسوم سنوية تتراوح بين 20 ألفاً و30 ألف درهم.

وجاء المقترح بناءً على دراسة تفصيلية لتحديد الاحتياجات التعليمية لكافة فئات المجتمع ونقاشات مع مستثمرين من القطاع الخاص، التي أوصت بمجملها بتوفير مدارس خاصة برسوم مناسبة لكافة شرائح المجتمع.

ويضم المقترح إطلاق نموذج جديد للمدارس الخاصة وفقاً للمناهج والمعايير المعتمدة في الدولة مع بدء الموسم التعليمي الجديد في سبتمبر 2018 الذي سيسهم في زيادة طاقة التعليم الاستيعابية برسوم تتلاءم مع مختلف شرائح المجتمع وتخفف من الأعباء المالية على أسر المواطنين والمقيمين.

وسيتم الإعلان عن هذه الشراكات خلال الأسابيع القادمة، على أن يتم التشغيل التجريبي لأول مدرسة في مطلع العام الدراسي القادم. كما أكدت دائرة التعليم والمعرفة مواصلة تطبيق السياسات المعتمدة في ما يختص بضوابط زيادة الرسوم على المدارس الخاصة القائمة، بما يضمن استقرار هذا القطاع التنموي الهام.