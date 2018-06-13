مؤسسة دبي لتنمية الاستثمار أفضل وكالات الترويج في المنطقة

فازت مؤسسة دبي لتنمية الاستثمار، إحدى مؤسسات دائرة التنمية الاقتصادية بدبي، مؤخراً ولأول مرة في المنطقة، بجائزة «أفضل وكالات ترويج الاستثمار في أفريقيا والشرق الأوسط على المستوى الإقليمي» من مجلة «سايت سيلكشن»، إحدى المجلات المختصة بالاستثمار العالمي التي تتخذ من الولايات المتحدة مقراً لها.

وذلك تقديراً لدورها المحوري في جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة إلى دولة الإمارات والمنطقة. وتسلم الجائزة خالد البوم، نائب المدير التنفيذي لمؤسسة دبي لتنمية الاستثمار، وذلك في المقر الرئيسي للمؤسسة في إمارة دبي. ولقد استندت مجلة «سايت سيلكشن» إلى معايير قياسية محددة لاختيار الفائزين، تمثلت في الإحصائيات والأرقام ذات الصلة باستثمارات رؤوس الأموال والنمو الاقتصادي وخلق الوظائف.

ويأتي الحصول على الجائزة المرموقة ليعكس السمعة العالمية الرائدة لإمارة دبي كوجهة مثالية للاستثمارات الدولية.

وقال خالد البوم: يشكل حصولنا في مؤسسة دبي لتنمية الاستثمار على هذه الجائزة من جهة رائدة مثل مجلة «سايت سيلكشن»، بمثابة إنجاز نوعي يضاف إلى مسيرتنا الحافلة بالتميّز والريادة. ونتوجه بجزيل الشكر والتقدير إلى «سايت سيلكشن»، على جهودها المتواصلة لإطلاق العديد من المبادرات المبتكرة التي تسلط الضوء على الدور الحيوي لوكالات الاستثمار في جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة إلى الدولة والمنطقة بأكملها.

وتواصل دبي تعزيز مكانتها الريادية العالمية التي تحظى بها لدى المستثمرين من مختلف أنحاء العالم، الذين ينظرون إليها كمركز رئيسي وجاذب للاستثمار، في ظل المساعي الوطنية الهادفة إلى خلق بيئة ملائمة للأعمال والاستثمار ومحفزة على نمو حجم استثمارات رؤوس الأموال.