إنجاز 80 % من توسعة مدينة التنين

أنجزت «نخيل» 80% من أعمال التوسعة الثالثة في مشروعها «مدينة التنين»، وفقاً لما أعلنته الشركة أمس. وتتضمن أعمال التوسعة الثالثة في المشروع مجمعاً لصالات العرض التجاري وموقفا لانتظار السيارات.

وتبلغ المساحة الإجمالية للمجمع 375 ألف قدم مربعة، منها 118 ألف قدم مربعة مخصصة كحيز في الطابق الأرضي لصالات العرض، والتي تم بالفعل تأجيرها جميعاً، إلى جانب موقف متعدد الطوابق لانتظار السيارات يستوعب حوالي 900 سيارة. وتبلغ كلفة المجمع 169 مليون درهم، ويخضع لإدارة «نخيل مولز»، وهي الذراع المختصة بتجارة التجزئة في «نخيل». ومن المقرر انتهاء العمل في المجمع خلال الربع الأخير لعام 2018.

ويعد هذا المجمع بمثابة أحدث أعمال التوسعة المستمرة التي تقوم «نخيل» بتنفيذها في قطاعات التجزئة، الضيافة والوحدات السكنية في مشروع «مدينة التنين» ذي الاستخدامات المتعددة. ومن المنتظر أن ترفع هذه الأعمال المساحة الإجمالية للمشروع إلى 11 مليون قدم مربعة.

ويضم مشروع «مدينة التنين» بالفعل «سوق التنين»، الذي يعد أكبر مركز صيني لتجارة التجزئة خارج حدود الصين، إلى جانب «سوق التنين 2»، الذي افتُتِحَ في 2015. كما تحتوي «مدينة التنين» أيضاً على فندق «إيبيس ستايلز»، المكون من 251 غرفة والذي افتُتِحَ عام 2016 إلى جانب فندق «بريميير إن»، المكون من 304 غرف ولا زال تحت الإنشاء.