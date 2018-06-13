خصومات 90% في 1500 متجر بمراكز تسوّق أبوظبي

أعلنت دائرة الثقافة والسياحة ـ أبوظبي بالتعاون مع دائرة التنمية الاقتصادية أبوظبي عن تخفيضات كبرى بمشاركة أكثر من 1500 محل في مراكز التسوق المشاركة تصل نسبتها إلى 90% وتمتدّ على مدار 24 ساعة احتفاءً بعيد الفطر المبارك هذا العام. تبدأ التخفيضات في الساعة 10:00 من صباح يوم الجمعة 15 يونيو وتستمر حتى الساعة 10:00 صباح السبت 16 يونيو، بهدف تشجّيع العائلات والأصدقاء من كافة أنحاء المنطقة على زيارة أبوظبي للاحتفال بهذه المناسبة الخاصة.

وانطلاقاً من النجاح الباهر الذي حققته التخفيضات الكبرى العام الماضي في ياس مول، سيشارك 15 مركزا تجاريا في نسخة هذا العام من التخفيضات الكبرى ومن بينها مول المركز التجاري العالمي، والجيمي مول، ودلما مول، والمارينا مول، ومشرف مول، والخالدية مول، والوحدة مول، ومزيد مول، وبراري أوتلت مول، والفوعة مول، والراحة مول، ومركز مدينة زايد التجاري ومركز السوق، والبوادي مول، والهيلي مول، وياس مول. وسيكون أكثر من 300 متجر مفتوحاً على مدار الساعة في ياس مول وحده يوم 15 يونيو حيث تقام عروض حصرية ومسابقات وأنشطة متنوعة.

كما يتضمّن مهرجان التسوق فعاليات متنوعة وأنشطة تقام في مختلف مراكز التسوق والمواقع في الإمارة كالعرض الحي في بوادي مول مع بينكفونغ وسمك القرش، حيث يتعلم الأطفال مع المعلم وأصدقائهم الرقص مع الغناء والموسيقى التفاعلية مع موضوع كالذهاب في رحلة بالقطار، وتتيح مثل هذه الأنشطة للمقيمين والزوار بمختلف أعمارهم عيش أوقات مرحة واكتساب ذكريات تبقى محفورة في ذهنهم.

ألعاب نارية

كما ستحتفل أبوظبي بأول أيام عيد الفطر المبارك بإقامة عرض مبهر للألعاب النارية يضيء السماء مساء الجمعة 15 يونيو في الساعة التاسعة مساءً في كل من كورنيش أبوظبي وستاد هزاع بن زايد في منطقة العين. و

أعلنت جزيرة ياس عن برنامج احتفالي مميز خلال عيد الفطر المبارك حيث ستمتد عروض الألعاب النارية في جزيرة ياس على مدى ثلاثة أيام، لتضيء سماء الوجهة الترفيهية كل ليلة خلال أيام عيد الفطر في تمام الساعة 9 مساءً، التي يمكن الاستمتاع بمشاهدتها من ممشى ياس مارينا، أو من على متن مركب شراعي تقليدي مع رحلات كابتن طوني البحرية لتشكل تجربة استثنائية لا تنسى.

كما يمكن للعائلات التوجه إلى ياس مارينا من الساعة 7 مساءً للتمتع بمجموعة مختارة من الألعاب الكرنفالية الممتعة، وفرصة التجول في السوق المسائي. وسيتمكن الزوار كذلك من الاحتفال في الأماكن المكيفة في أي من شرفات مطاعم ومقاهي ياس مارينا المتعددة.

وستشارك المدينة الترفيهية عالم فيراري أبوظبي في احتفالات جزيرة ياس؛ حيث ستبقى أبوابها مفتوحة لمدة 24 ساعة يوم 15 يونيو للاستمتاع برالي الأفعوانيات طوال اليوم، الذي يضم كذلك العديد من العروض الحية والألعاب العائلية وموسيقى الدي جي المستوحاة من خمسينيات وحتى تسعينيات القرن الماضي. كما سيمكن للزوار الدخول مجاناً إلى المدينة الترفيهية بعد الساعة 6 مساءً في اليوم ذاته والدفع بحسب باقات الألعاب التي يختارون تجربتها.

مغامرة

ضمن احتفالاتها بالعيد، تفتتح ياس ووتروورلد أبوظبي مغامرة «سينيسبلاش» المائية للمرة الأولى في الإمارات، وتأخذ هذه المغامرة خماسية الأبعاد الزوار في رحلة تفاعلية شيقة تتضمن مؤثرات واقعية، مثل رش الماء والمطر والشلالات، وغيرها من المؤثرات المائية. كما سيتمتع الزوار خلال العيد بالعروض التقليدية لرقصة العيالة، بالإضافة إلى الرسم بالحناء والقهوة العربية الأصيلة والتمر.



