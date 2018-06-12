اقتصاد الإمارات يحافظ على معدلات نمو موجبة بالأسعار الثابتة والجارية

أظهرت النتائج العامة للتقديرات الأولية للمؤشرات الاقتصادية الكلية للدولة نمو الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 0.8 بالمائة في الأسعار الحقيقية "الثابتة" عام 2017 مقارنة بعام 2016 وذلك بحسب التقديرات الأولية لنتائج الحسابات القومية الصادرة عن الهيئة الاتحادية للتنافسية والإحصاء لعام 2017.

وأشارت البيانات إلى أن تقديرات الناتج المحلي الإجمالي لعام 2017 بالأسعار الحقيقية بلغت 1422.2 مليار درهم تقريبا على مستوى الدولة مقابل 1411.1 مليار درهم تقريبا نهاية عام 2016.

وعلى مستوى التنويع الاقتصادي والأهمية النسبية للأنشطة الاقتصادية في الناتج المحلي الإجمالي ..بينت التقديرات الأولية أن الناتج المحلي بالأسعار الجارية للقطاعات غير النفطية بلغ 1092 مليون درهم تقريبا وبنسبة نمو قدرها 3.2 بالمائة "بالأسعار الجارية" و2.5 بالمائة "بالأسعار الثابتة" نهاية عام 2017 مقارنة بعام 2016.