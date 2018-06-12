خصومات ضخمة في «موسم المجوهرات» بدبي

أعلن قطاع الذهب والمجوهرات عن أول حملة ترويجية جماعية في الإمارة «موسم المجوهرات»، وذلك تحت رعاية مجموعة دبي للذهب والمجوهرات. ويستمر العرض حتى 8 يوليو. وتعتزم خلاله مجموعة دبي للذهب والمجوهرات تنظيم مجموعة من الأنشطة الترويجية غير المسبوقة، حيث تطلق المجموعة سلسلة من العروض الترويجية لمتسوقي المــجوهرات خارج الفترة المخصصة لمهرجانات التسوق المعتادة في دبي.

وقال تـــوحيد عبـــد الله، رئيس مجلس إدارة مجموعة دبي للذهب والمجوهرات: ترغب المجموعة في تقديم شيء جديد للقطاع بدلاً من عروض السحب المعتادة خلال موسم الأعياد والعطلات. وستعزز الحملة تجربة التسوق الخاصة بالمتسوقين الذين يقــــومون بالتخطيط لشراء هدايا العـــيد أو لمفــاجآت عائلتهم في بلدهم الأصلي خلال تلك الفترة من العام.

وتقدم حملة «موسم المجوهرات» للمتسوقين خصومات ضخمة، بالإضافة إلى العديد من الهدايا المجانية القيمة عبر جميع متاجر المجوهرات المشاركة. يشارك في الحملة الترويجية أكثر من 65 متجرا في دبي، ما سيمكن «موسم المجوهرات» من تقديم خصومات تصل إلى 70% على مجوهرات الألماس أو هدايا مجوهرات مجانية، بعد أن يقوم المتسوق بأنفاق مبلغ محدد.

وأضاف: بعد نجاح حملتنا الخاصة بعيد الأم، نحن على ثقة تامة بأن تلك الحملة الترويجية ستعطي دفعة قوية لقطاع تجارة المجوهرات، الذي يمثل إحدى ركائز اقتصاد دبي. ونعمل في مجموعة دبي للذهب والمجوهرات باستمرار على الارتقاء بقطاع الذهب والمجوهرات من خلال إطلاق حملات إبداعية تخلق شخصية خاصة لهذه الصناعة".

وتشمل قائمة العلامات التجارية المشاركة جوهرة للمجوهرات، مالابار للذهب والماس، مجوهرات كاليان، سكاي للمجوهرات، لا ماركيز، ليالي للمجوهرات، مجوهرات لايف ستايل، مجوهرات بوبلي كيوالرام، مجوهرات الزين، شركة أنكا. وستقدم كل علامة مجموعة العروض الترويجية والمفاجآت المختلفة من خلال فروعها في دبي.