أفكار خلاقة في تصميم تحدي محمد بن راشد للمبتكرين

شارك نخبة من كبار خبراء الابتكار العالميين في ورشة عمل استضافتها مسابقة «Solve _ الحل» التابعة لمعهد ماساتشوستس للتكنولوجيا لتصميم مجموعة من التحديات التي تعيق تحقيق الاستدامة على المستوى العالمي، بما في ذلك التحديات المتعلقة بالطاقة، والتطوير الزراعي والقضاء على الجوع والحد من الفجوة الرقمية والقضاء على الأمية الرقمية. واستطاعت ورشة العمل الأولى لتصميم تحدي محمد بن راشد العالمي للمبتكرين الصناعيين في توليد الكثير من الأفكار الخلاقة ووجهات النظر القيمة.

وتعتبر ورشة العمل التفاعلية، التي استضافتها المسابقة ونظمتها مبادرة محمد بن راشد للازدهار العالمي، المرحلة الأولى ضمن جهد دولي يسعى إلى بناء مجتمعات من المبتكرين في القطاع الصناعي لتوفير حلول عملية ومبتكرة تساهم في تحقيق الازدهار العالمي.

وناقش الخبراء عشرات الأسئلة المرتبطة بهذه التحديات والتي لا يزال العالم يفتقر إلى إجابات واضحة لها مثل كيفية ضمان اكتفاء المدن ذاتيًا من الطعام والطاقة، والكيفية التي يمكننا من خلالها ضمان مساهمة الشباب في المناطق الريفية في تطوير تطبيقات التكنولوجيا المتطورة، بالإضافة إلى سبل تحسين الصحة العامة وتشجيع ريادة الأعمال، وطرق تعميم المواطنة الرقمية العالمية الشاملة ومحو الأمية الرقمية عبر جميع ثقافات ودول العالم رغم ما يعانيه عالمنا اليوم من صراعات وتحديات متفاقمة.

وستساهم الأفكار والأسئلة التي ناقشها خبراء الابتكار في تحديد التحديات التي ستوفر المبادرة حلولًا لها، كما أنها ستضمن قدرة الحلول المبتكرة على التصدي لأهم القضايا الملحة على المستوى العالمي، وقابلية توظيفها في أوسع نطاق ممكن على المستوى العالمي، وتحقيقها لفوائد ملموسة في حياة الناس، وتحقيقها لهدف ورؤية مبادرة محمد بن راشد للازدهار العالمي.

وقال بدر سليم سلطان العلماء، رئيس اللجنة التنظيمية للقمة العالمية للصناعة والتصنيع، التي تشرف على مبادرة محــمد بن راشد للازدهار العالمي: استطاعت الورشة توليد الكثير من الأفكار الخلاقة ووجهات النظر القيمة، مما يدل على أهمية وقيمة التفكير التعاوني وتبادل المعرفة. حيث مكنت ورشة العمل في بوسطن خبراء الابتكار العالميين من تخصصات ومجالات متنوعة من تقديم مساهمة محورية في رسم معالم تحدي محمد بن راشد العالمي للمبتكرين الصناعيين.

وتضم مبادرة محمد بن راشد للازدهار العالمي، والتي أطلقت خلال فعاليات الدورة الأولى للقمة العالمية للصناعة والتصنيع في جامعة باريس السوربون-أبوظبي، في مارس من العام 2017، تحدي محمد بن راشد العالمي للمبتكرين الصناعيين وهو عبارة عن منصة للابتكار المفتوح عبر الإنترنت تتيح الفرصة أمام المبتكرين ورواد الأعمال أينما كانوا للتواصل والتعاون وحل القضايا العالمية الملحة التي تؤثر على حياة المجتمعات العالمية، ويستطيع المبتكرون ورواد الأعمال - من خلال تبنيهم نهجاً يقوم على التصميم المبتكر والإبداعي - تحويل أفكارهم إلى واقع وتحويل النظريات إلى حلول وترجمة الأفكار إلى تأثير إيجابي ملموس.

فيما تكرم جائزة محمد بن راشد للازدهار العالمي الشركات الصناعية التي تبنت تحدي محمد بن راشد للمبتكرين الصناعيين الذي يتميز بأكبر أثر اجتماعي إيجابي يسهم في تحقيق هدف أو أكثر من أهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة.

ومن جانبها، قالت أليكس أمويل المدير العام لمسابقة «Solve ــ الحل»: تتميز التحديات التي تؤثر في نسيج مجتمعاتنا العالمية وفي حياة شعوب العالم بمستوى عالٍ من التعقيد بحيث لا يمكن معالجتها إلا من خلال الابتكار التعاوني وتسخير الابتكار على المستوى العالمي.

ولا شك في أن تحدي محمد بن راشد العالمي للمبتكرين الصناعيين يوفر فرصة للمبدعين في جميع أنحاء العالم لترك بصمة إيجابية لهم في عالمنا، ولتطوير مهاراتهم ولتحقيق خير مجتمعاتنا العالمية من خلال إلهامهم، وروحهم الرائدة، وتفانيهم في ترجمة المفاهيم إلى واقع ملموس.