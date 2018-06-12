«دناتا» تشتري حصة أغلبية في «دوبز» لإنجازات السفر من مقر الإقامة

أصبح بإمكان المسافرين من دبي الاستمتاع بسهولة إنجاز إجراءات سفرهم وتسلم بطاقات صعود الطائرة من مقر إقامتهم في المنزل أو الفندق. وأطلقت دناتا الخدمة الجديدة من خلال شركة دوبز لتخزين وتوصيل الأمتعة التي تملكت فيها مؤخراً حصة أغلبية.

وتتوفر هذه الخدمة على مدار الساعة، حيث يمكن حجزها من خلال الموقع www.dubz.com. وفازت «دوبز» التي تأسست العام 2016 ببرنامج «انطلاق»، الحاضنة الأولى في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا التي ترتكز على صناعة السفر والتكنولوجيا بمشاركة مجموعة الإمارات وجنرال إلكتريك ودائرة السياحة والتسويق التجاري في دبي. وتدعم انطلاق مفاهيم أعمال يقدمها مبدعون ورواد أعمال وطلبة في دولة الإمارات، وتتمحور حول صناعات السياحة والسفر والطيران.

طلب

وشهدت «دوبز» منذ بدء عملياتها طلباً كبيراً على خدماتها من العملاء الذين يفضلون راحة البال في رحلتهم من وإلى المطار، خصوصاً عندما يسافرون في مجموعات. وتقوم الشركة حالياً بجمع الأمتعة من منازل المسافرين أو من الفنادق التي يقيمون فيها، وتغليفها ووزنها، ثم نقلها بأمان إلى مطار دبي وتسليمها إلى كاونترات الإجراء الذاتي. ويمكن أيضاً للقادمين إلى دبي ترك أمتعتهم مع «دوبز» بعد استلامها من حزام الأمتعة، حيث تتولى الشركة نقلها وتسليمها لهم في مقار إقامتهم.

ومع شراء دناتا حصة أغلبية في «دوبز»، تتيح الشركتان الآن إنهاء إجراءات السفر كاملة من المنزل أو الفندق، بما في ذلك طبع وتثبيت ملصقات الأمتعة وإصدار بطاقات صعود الطائرة، بحيث يتجه المسافرون عند وصولهم إلى المطار إلى كاونترات الهجرة مباشرة من دون الحاجة إلى الانتظار في طوابير على كاونترات إجراءات السفر.

وباشرت دناتا و«دوبز» تقديم خدمة إنهاء إجراءات السفر للمسافرين على رحلات فلاي دبي، والخطوط العربية السعودية وفلاي ناس، وتجري الشركتان مباحثات مع ناقلات جوية أخرى لتقديم هذه الخدمات لركابها.

ويمكن للمسافرين القادمين إلى دبي عبر المبنيين 1 و2 وعبر مطار آل مكتوم الطلب من «دوبز» استلام حقائبهم من الأحزمة وإنهاء الإجراءات الجمركية وتسليمها لهم في مقار إقامتهم.