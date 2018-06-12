منتدى يجمع 4000 شركة صينية نهاية العام

أعلن وانغ زهين شان القنصل العام بالإنابة لدى القنصلية العامة لجمهورية الصين الشعبية في دبي. عقد المنتدى الأول من نوعه الذي يجمع 4000 شركة صينية في الإمارات. ويهدف المنتدى إلى تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين ورد الجميل للإمارات التي وفرت البيئة المحفزة لعمل هذه الشركات. وكشف عن عزم المجلس الصيني لترويج التجارة الدولية إطلاق نتائج تقرير المسؤولية المجتمعية للشركات الصينية العاملة داخل الدولة.

جاء ذلك على هامش الإفطار الرمضاني الذي نظمه مجلس الأعمال الصيني لترويج التجارة الدولية بدعم من قنصلية الصين الشعبية في دبي وبالشراكة مع هيئة الهلال الأحمر الإماراتي، وبدعم من كبرى الشركات الصينية يوم أول من أمس.

وأكد شان أن الإمارات توفر للشركات الصينية العديد من المزايا التي قد لا تتوفر في دولة أخرى مثل البيئة الاستثمارية الناجحة والتوسع في أسواق المنطقة والأمن والأمان وغيرها من المزايا المحفزة على الاستثمار، مشيراً إلى أن الإفطار الجماعي يعد بداية لعقد المزيد من الشراكات في مجال المسؤولية الاجتماعية.

وشدد على الروابط التاريخية التي تربط البلدين معاً فضلاً عن العلاقات الاقتصادية والتجارية والتعليمية أيضاً، حيث تشهد حركة الطيران تسيير 75 رحلة بين البلدين أسبوعياً، وتعمل في الإمارات أكثر من 4000 شركة في العقارات والإنشاءات والتجارة والخدمات والسياحة، ويعيش في الإمارات ما يقرب من 200 ألف مواطن صيني، وتوقع نمو حجم التجارة بين البلدين هذا العام خاصة بعد القرار الخاص بمنح المستثمرين إقامة لمدة 10 سنوات لهم ولجميع أفراد أسرهم، مؤكداً أن القرار سيجعل من الإمارات وجهه أكثر جذباً للاستثمارات وتحديداً الصينية.