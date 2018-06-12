خصومات 70% في 17 مركز تسوق بأبوظبي

تتسابق المراكز التجارية الكبرى في أبوظبي منذ بداية الأسبوع الجاري إلى الإعلان عن تخفيضات كبرى تصل إلى 70% على الملابس والإكسسوارات والساعات والهدايا احتفالاً بقدوم عيد الفطر المبارك.

وتشهد المراكز إقبالاً كبيراً من المستهلكين، خاصة خلال الفترة المسائية لشراء احتياجاتهم من الملابس والإكسسوارات والسلع الغذائية قبل العيد. وتوقع تجار أن تزيد مبيعات المراكز التجارية الكبرى والصغرى في أبوظبي خلال الأسبوع الجاري بنسب تتراوح بين 30% و40%، خاصة بعد مكرمة عام زايد الخير.

وأعلن 17 مركز تسوق كبيراً في أبوظبي تضم مراكز أبوظبي مول، ومارينا مول، والخالدية مول، وجاليريا مول، والراحة مول، ودير فيلد تاون سكوير، ومشرف مول، ودلما مول، وبوابة الشرق مول، والعين مول، والجيمي مول، والبوادي مول، وواحة هيلي مول، والفوعة مول، ومزيد مول، وياس مول، وكابيتال مول، عن تخفيضات على مئات السلع بنسب تصل إلى 90% كما في ياس مول، و70% كما في مشرف مول والخالدية مول، كما طرحت متاجر أخرى عروضاً بشراء قطعة واحدة مجاناً في حالة شراء قطعتين.

هدايا

وأكد سعيد خوري، مدير عام مركز ياس مول، طرح تخفيضات بنسبة 90% على مئات السلع والملابس والإكسسوارات والهدايا خلال أول أيام العيد، مشيراً إلى أن هذه التخفيضات تأتي بعد نجاح الخصومات الضخمة التي أطلقها ياس مول أول أيام العيد الماضي.

واستقطبت أكثر من 250 ألف متسوق في يوم واحد، وأشار إلى مشاركة أكثر من 400 علامة تجارية بخصومات تصل إلى 90٪ في متاجر مختارة، وهدايا ضخمة، بما في ذلك سيارة تسلا طراز X، و3 ملايين ميل من أميال ضيف الاتحاد، إضافة إلى عروض ترفيهية مثيرة للزوار من جميع الأعمار، وأشار إلى أن المركز ينظم حملة التخفيضات بالتعاون مع دائرة الثقافة والسياحة في أبوظبي لاستقطاب المزيد من السياح إلى الإمارة.

وأوضح ياسر المرزوقي، مدير عام المركز التجاري العالمي أبوظبي، أن المركز سيقدم تخفيضات استثنائية أول أيام العيد بنسب تصل إلى 90%، وخلال يوم التخفيضات سيحظى الزوار بفرصة الفوز بمجموع ثلاثة ملايين أميال ضيف الاتحاد، وتوقع إقبالاً غير مسبوق على التخفيضات.

خاصة بعد إضافة أكثر من 17 علامة تجارية جديدة إلى قائمة علامات المركز التي تتجاوز 230 علامة تجارية أخرى. كما تشهد العين أكبر وأفضل الخصومات على الإطلاق، حيث يقدم الجيمي مول حسومات ضخمة على مدار اليوم، تشمل المئات من العلامات التجارية.

وأكد أبو بكر رو تي، المدير الإقليمي لمجموعة اللولو في أبوظبي، أن مئات المحلات التجارية الموجودة في متاجر المجموعة في أبوظبي، التي يزيد عددها عن 27 متجراً أعلنت عن خصومات كبيرة تتراوح بين 50% إلى 70% خلال الأسبوع الجاري.

مشيراً إلى أن المجموعة طرحت في متاجر الهايبر ماركت تخفيضات على الملابس عبر عرض «اشتر 3 قطع بسعر قطعتين»، وتوقع أن تشهد مبيعات المراكز التجارية قفزة كبيرة خلال العيد المقبل مقارنة بالأعياد السابقة بسبب صرف موظفي الحكومة مكرمة عام زايد الخير.

احتياجات

وأوضح إبراهيم عبدالله البحر، خبير قطاع تجارة التجزئة، أن المراكز التجارية تشهد، حالياً، إقبالاً كبيراً من المستهلكين، خاصة بعد صلاة العشاء لشراء احتياجاتهم من الملابس والإكسسوارات والهدايا والمواد الغذائية، ومن المتوقع أن يتزايد إقبال المستهلكين مع اقتراب أيام العيد، التي تشهد خصومات غير مسبوقة.

وأوضح أن المراكز التجارية أصبحت المتنفس الحقيقي للمستهلكين لقضاء أمتع أوقاتهم مع أسرهم، مشيراً إلى أن غالبية المستهلكين ينتظرون هذه العروض لشراء احتياجاتهم المختلفة، كما أشار إلى أن مكرمة عام زايد الخير ستزيد من إنفاق المستهلكين، خاصة المواطنين، على متطلبات العيد مقارنة بالأعياد السابقة، خاصة مع وجود خصومات كبيرة في غالبية المحلات.