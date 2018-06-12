دبي تخفّض رسم مبيعات المنشآت الفندقية 3%

تنفيذاً لتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، الرامية إلى تخفيض تكلفة ممارسة الأعمال وتعزيز جاذبية دبي كوجهة مفضلة للاستثمارات، أصدر سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي، قراراً بتخفيض رسم مبيعات المنشآت الفندقية بنسبة 3% ليصبح 7% بدلاً من 10%؛ ما من شأنه تعزيز تنافسية دبي السياحية وتشجيع الاستثمار في القطاع الفندقي والسياحي.

يأتي القرار مكملاً لقرار المجلس التنفيذي الصادر الأسبوع الماضي بشأن تخفيض رسم الأسواق بنسبة 50%، لتقديم مجموعة من الحوافز والتسهيلات الاستثمارية والتشريعية الجديدة التي تهدف لتخفيض كلفة ممارسة الأعمال وتوفير مزيد من الدعم للشركات العاملة في دبي وجذب مزيد من الاستثمارات الجديدة.

وقال سمو ولي عهد دبي: «نواصل العمل بتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم من أجل تقديم مزيدٍ من التسهيلات لمزاولة الأعمال بما يخدم في تعزيز تنافسية دبي، ضمن إطار يكفل نمو وازدهار الشراكة النموذجية بين القطاعين العام والخاص لضمان نمو استثنائي لمختلف القطاعات الاقتصادية، ومن أهمها القطاع السياحي، لتأكيد وتطوير مميزاتنا التنافسية وترسيخ مكانتنا المتقدمة على خارطة السياحة العالمية، لدينا قطاع سياحي قوي يتمتع بالعديد من مقومات التميز وثقتنا كبيرة بمواصلة مساهمته المؤثرة في تعزيز الناتج المحلي الإجمالي للإمارة».

وأضاف سموّه: «نواصل المضيّ بخطوات ثابتة في تأكيد مكانة دبي كوجهة مفضلة للزوار والأعمال عالمياً، وسياساتنا التحفيزية تستهدف أبرز القطاعات الاستراتيجية، لتكون دبي الأولى عالمياً في ممارسة الأعمال.. فالقطاع السياحي والفندقي يمثل دعامة رئيسة لجهودنا في مجال تنويع الاقتصاد ومصادر الدخل.. وتعزيز استدامته تتطلب خلق بيئة جاذبة للسياحة والاستثمار وفق استراتيجيات مرنة تدعم النمو القوي الحالي والمتوقع للقطاع في السنوات القادمة».

ويُعد قطاع الفنادق في دبي من القطاعات المهمّة التي تلعب دوراً حيوياً في تحقيق معدّلات أداء قوية في مستوى التدفقات السياحية، ويسهم في ضمان احتفاظ دبي بتنافسيتها عالمياً عبر توفير خيارات متنوعة لزوّارها تلبي مختلف متطلباتهم عبر مجموعة واسعة من عروض الضيافة.

وتعتبر دبي المدينة الرابعة عالمياً كأكثر المدن استقطاباً للزوار الدوليين، حيث بلغ عدد زوار دبي في العام الماضي 15,8 مليون زائر، ومن المتوقع ارتفاع هذا الرقم ليصل إلى نحو 20 مليون زائر بحلول 2020، في حين من المتوقع أن يستقطب معرض إكسبو 2020 ملايين الزوار من مختلف أنحاء العالم خلال فترة انعقاده والتي تصل إلى 6 أشهر كاملة.