«الاتحادية للجمارك» تنفذ 3 مبادرات خيرية

نفذت الهيئة الاتحادية للجمارك 3 مبادرات خيرية خلال شهر رمضان احتفاءً بمئوية زايد ويوم زايد للعمل الإنساني. وقام موظفو الهيئة على مدى أيام عدة بتنفيذ مبادرة إفطار صائم بالتعاون مع مؤسسة وطني الإمارات، حيث شاركوا في إعداد وتوزيع وجبات الإفطار على الصائمين في الخيمة المقامة بمسجد أبو ذر الغفاري ومسجد عبد الرحمن كتيت في إمارة دبي. كما شارك موظفو الهيئة مع جمعية الإحسان الخيرية في تنفيذ مبادرة «رمضان أمان 7» على مدى 5 أيام في كل من إمارة دبي والشارقة وعجمان.

وتزامناً مع يوم زايد للعمل الإنساني، شارك موظفو الهيئة بأبوظبي ودبي في تنفيذ مبادرة «فرحة عيد» بالتعاون مع دائرة الخدمات الاجتماعية بالشارقة، حيث قام موظفو الهيئة بتقديم ملابس العيد والعيدية كتبرعات للأطفال المحتاجين واليتامى المستهدفين ضمن المبادرة.

وقال علي بن صبيح الكعبي مفوض الجمارك رئيس الهيئة:

انطلاقاً من مبادرة عام زايد التي تم إطلاقها هذا العام، حرصت الهيئة على تنفيذ عدد من المبادرات التطوعية. وبلغ عدد موظفي الهيئة الذين شاركوا في هذه المبادرات 54 موظفاً، بينما بلغ عدد ساعات التطوع التي نفذها الموظفون 132 ساعة.