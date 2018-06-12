«دانوب العقارية» تبيع 85% من «جويلز» في 3 أشهر

نجحت شركة دانوب العقارية في بيع 393 وحدة سكنية من أصل 463 بمشروعها العاشر «جويلز» في وقت قياسي، أي بما يعادل 85% من الوحدات السكنية، خلال 3 أشهر، حيث أطلقت الشركة المشروع في مارس الماضي.

وقال رضوان ساجان، مؤسس ورئيس مجلس إدارة مجموعة دانوب: قمنا باستحداث طرق ميسرة جديدة للسداد تتناسب مع محدودي الدخل. مشيراً إلى أن بيع 85% من الوحدات السكنية بالمشروع خلال شهرين فقط يعد إنجازاً كبيراً في سوق العقارات.

وأوضح ساجان أن المشروع تكلف 300 مليون درهم، ويتكون من 463 وحدة سكنية، مختلفة المساحات. وتم تخصيص 50 في المئة من مساحة المشروع للمساحات الخضراء والمناظر الطبيعية. وكشف عن أن المشروع الجديد للشركة في مرحلة المناقصة، ومن المقرر البدء في تنفيذه صيف هذا العام، على أن يتم تسليمه قبل إكسبو 2020.

وقال عاطف رحمن، مدير وشريك بشركة دانوب العقارية: ترتفع نسبة العائد على الاستثمار بالمشروع إلى 15%، وهناك خطة سداد ميسرة بواقع 1% كل شهر، ما جذب عدداً كبيراً من المشترين.

ودخلت شركة دانوب العقارية دخلت سوق العقارات في دبي في يونيو 2014، وتملك الشركة 10 مشاريع سكنية، تم تسليم 4 منها، واثنان جاهزان للتسليم، في حين أن أربعة أخرى في مراحل مختلفة من البناء أو المناقصة.

ويعد نشاط الشركة في 2017 مميزاً، حيث حصلت على خمسة عقود تشييد بقيمة إجمالية تجاوزت 392 مليون درهم، وتشمل هذه العقود عقداً رئيساً بقيمة 22 مليون درهم، تم منحه مؤخراً لشركة نارسكو للمقاولات المحدودة لتنفيذ برج «ميراكلز أرجان» بالقرب من حديقة ميراكل جاردن، ويتكون المشروع من 599 وحدة، منها 591 شقة سكنية.

ومن المقرر أن يستمر المشروع لمدة 28 شهراً، ويتم تسليمه نهاية عام 2019. كما منحت شركة دانوب العقارية عقداً بقيمة 146 مليون درهم، لشركة «دبي للإنشاءات» لإنشاء مشروع «ريزورتز»، الذي سيستغرق 17 شهراً، وسيصبح جاهزاً للتسليم بحلول الربع الثاني من عام 2019، ويتكون المشروع من 444 وحدة منها 419 شقة، و25 منفذاً للبيع بالتجزئة، وبيئة طبيعية تبدو أشبه بمنتجع خمس نجوم.