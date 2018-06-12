447 مليون درهم عقد «نخيل» لإنشاء جسر جزر ديرة

أعلنت شركة نخيل العقارية إرساء عقد بقيمة 447 مليون درهم لإنشاء جسر من 12 حارة ليربط بين البر الرئيس في دبي ومشروع جزر ديرة، وفقاً لبيان أصدرته الشركة أمس. وفازت شركة «ويد آدمز للمقاولات» بالعقد، حيث ستتولى إنشاءه تحت إشراف هيئة الطرق والمواصلات.

ويبلغ طول الجسر 600 متر، وسيكون بمثابة الطريق الرئيس المؤدي إلى الواجهة البحرية، التي تمتد على مساحة 15.3 كيلومتراً مربعاً، حيث يبدأ الجسر من شارع الخليج، وينتهي عند المرحلة «أ» من مشروع «جزر ديرة».

وقال علي راشد لوتاه، رئيس مجلس إدارة شركة نخيل: استثمرنا حتى الآن 8.5 مليارات درهم في عقود البنية التحتية والإنشاءات الخاصة به، ولا زال هناك المزيد من العقود الأخرى في الطريق.

ويخطط لمشروع «جزر ديرة» أن يكون مركزاً عالمياً للسياحة والترفيه وتجارة التجزئة، وأن يكون مسهماً رئيساً في تنفيذ رؤية حكومة دبي للسياحة، حيث سيضيف المشروع 40 كيلومتراً إلى ساحل دبي، وسيخلق 80,000 وظيفة، فيما سيبلغ عدد سكانه 250,000 شخص. يُذكر أن العمل في بناء الجسر بدأ في مايو الماضي، ومن المقرر أن ينتهي خلال الربع الثاني من عام 2020.